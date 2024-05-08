У червні ЄСПЛ розгляне справу щодо порушення рф прав людини на Донеччині та Луганщині

У Європейському суді з прав людини 12 червня цього року відбудуться усні слухання у міждержавній справі "Україна та Нідерланди проти російської федерації". Йдеться про подій на окупованих територіях Донецької та Луганської областей з 2014 року та порушень прав людини під час повномасштабного вторгнення рф. Про це УНН повідомляє з посиланням на Міністерство юстиції України.

12 червня цього року у Європейському суді з прав людини відбудуться усні слухання у міждержавній справі "Україна та Нідерланди проти російської федерації" за заявами №№8019/16, 43800/14, 28525/20 та 11055/22. Вказана справа стосується подій на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей з 2014 року та порушень прав людини під час повномасштабного вторгнення росії - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що уповноважений у справах Європейського суду з прав людини Маргарита Сокоренко відзначила, що робота по цій справі за 2023 рік була насиченою

"Для нас це був справжній виклик — підготувати змістовну позицію та докази порушень прав людини з весни 2014 року. Завдяки консолідованим зусиллям ми пройшли всі труднощі та змогли забезпечити можливість швидкого проведення усних слухань", - сказала Сокоренко.

Так, 25 січня минулого року ЄСПЛ оголосив про прийнятність міждержавного позову "Україна та Нідерланди проти росії" щодо порушень прав людини на окупованих росією територіях Донецької та Луганської областей.

Вже за місяць, в лютому 2023 року, Європейський суд з прав людини об’єднав 2 міждержавні справи в одну: "Україна та Нідерланди проти росії" за заявами №№ 8019/16, 43800/14, 28525/20 (щодо Донбасу) та "Україна проти росії (Х)" за заявою № 11055/22 (щодо повномасштабного вторгнення рф) в одне провадження "Україна та Нідерланди проти росії" за заявами №№ 8019/16, 43800/14, 28525/20 та 11055/22.

"Протягом 2023 року ми забезпечили та завершили письмову процедуру подання позицій та доказів для розгляду справи по суті. Це пришвидшило рух справи, яка вже 29 травня 2024 року має бути передана на розгляд одночасно щодо прийнятності та по суті", — додала Сокоренко.

Уповноважений у справах ЄСПЛ також підкреслила: "До справи щодо повномасштабного вторгнення росії приєднались 26 країн та 1 неурядова організація! Навіть для досвіду самого ЄСПЛ це є безпрецедентним випадком".

"Спочатку Європейський суд з прав людини призначив слухання на 29 травня, але потім з процедурних міркувань змістив цю дату на 12 червня. Цього дня ми у Стразбурзі будемо представляти свою позицію щодо порушень прав людини з боку рф у Донецькій і Луганській областях, а потім уже під час повномасштабного вторгнення", – повідомила Сокоренко.

ЄСПЛ виніс рішення у справі росія проти України: відхилив усі позивні вимоги рф

Нагадаємо

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) у рамках справи "Україна та Нідерланди проти росії" щодо збиття літака Malaysia Airlines рейсу MH17 біля Донецька визнав, що станом на 11 травня 2014 року ці території були окуповані рф