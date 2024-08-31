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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украинская делегация в Вашингтоне встретилась с советниками по вопросам нацбезопасности США, Британии, Германии и Франции

Киев  •  УНН

31 августа 2024, 11:40  •  13502 просмотра

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Делегация Украины встретилась с советниками по нацбезопасности США, Великобритании, Германии и Франции в Вашингтоне. Обсудили укрепление ПВО, защиту энергосистемы и реализацию Формулы мира.

Во время визита в США руководитель Офиса Президента Андрей Ермак в составе украинской делегации провел встречу с советниками по вопросам национальной безопасности США, Великобритании, Германии и Франции. Стороны обсудили укрепление украинской противовоздушной обороны и защиты энергосистемы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ОП.

Детали

С украинской стороны участие в переговорах приняли вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко, министр обороны Рустем Умеров, Посол Украины в США Оксана Маркарова, заместитель руководителя Офиса Президента Николай Точицкий и советник главы ОП Дарья Заривная.

Делегацию США возглавил советник Президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан, Великобритании - советник по вопросам национальной безопасности Тимоти Барроу, Германии - советник канцлера по вопросам внешней политики и политики безопасности Йенс Плетнер, Франции - внешнеполитический советник Президента Эммануэль Бонн.

Как сообщается, стороны обсудили усилия по дальнейшему укреплению украинской противовоздушной обороны и защиты энергосистемы.

Ермак подчеркнул, что для Украины критически важно как можно скорее получить необходимое оружие и снаряжение.

Наши с вами координация и совместные усилия очень важны. Мы вместе уже прошли долгий путь и многое сделали. Но сейчас наступил особый момент, когда надо приложить максимум усилий, чтобы Украина победила. Важно правильно использовать этот момент

- заявил Ермак.

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Министр обороны Рустем Умеров рассказал о ситуации на поле боя и потребности Сил обороны Украины.

Во время встречи также шла речь о расширении возможностей для совместного производства оружия и инвестициях союзников в оборонно-промышленный комплекс нашего государства.

Также подробно обсудили подготовку и процедуру дальнейшей имплементации Украинского договора, который партнеры Украины приняли во время 75-го саммита НАТО в Вашингтоне.

Кроме того, стороны согласовали план действий по реализации уже подписанных документов по безопасности.

Отдельное внимание уделили реализации Формулы мира. Руководитель Офиса Президента рассказал о тематических конференциях, которые должны состояться в ближайшее время.

Остін підтвердив непохитну підтримку США Україні на зустрічі з Умєровим30 августа 2024, 22:32 • 33203 просмотра

Татьяна Краевская

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