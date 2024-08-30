Япония рассмотрит возможность наращивания поставок Украине оборудования для энергетики - Минэнерго
Киев • УНН
Герман Галущенко встретился с послом Японии для обсуждения энергетической безопасности и помощи Украине. Япония рассмотрит возможность увеличения поставок необходимого оборудования для защиты и восстановления энергосистемы.
Япония рассмотрит возможность увеличения поставок необходимого оборудования для защиты и восстановления энергосистемы Украины, сообщили в Минэнерго по итогам встречи министра энергетики Германа Галущенко с послом Японии Мацудой Кунинори, пишет УНН.
Детали
Галущенко, как указано, встретился с послом Японии в Украине для обсуждения неотложных вопросов энергетической безопасности и приоритетных направлений партнерской помощи на фоне усиления вражеских обстрелов гражданской энергетической инфраструктуры.
На встрече, по данным Минэнерго, шла речь:
- об оперативной ситуации в энергосистеме после одной из самых масштабных комбинированных атак россии на украинскую энергетику;
- об актуальных потребностях Украины для защиты и восстановления разрушенных Россией объектов энергосистемы.
Посол Японии, как отмечается, выразил искренние соболезнования народу Украины в связи с разрушительными атаками со стороны государства-террориста и решительно осудил варварские обстрелы энергообъектов.
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