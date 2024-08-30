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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Япония рассмотрит возможность наращивания поставок Украине оборудования для энергетики - Минэнерго

Япония рассмотрит возможность наращивания поставок Украине оборудования для энергетики - Минэнерго

Киев  •  УНН

30 августа 2024, 06:39  •  3057 просмотра

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Герман Галущенко встретился с послом Японии для обсуждения энергетической безопасности и помощи Украине. Япония рассмотрит возможность увеличения поставок необходимого оборудования для защиты и восстановления энергосистемы.

Япония рассмотрит возможность увеличения поставок необходимого оборудования для защиты и восстановления энергосистемы Украины, сообщили в Минэнерго по итогам встречи министра энергетики Германа Галущенко с послом Японии Мацудой Кунинори, пишет УНН.

Детали

Галущенко, как указано, встретился с послом Японии в Украине для обсуждения неотложных вопросов энергетической безопасности и приоритетных направлений партнерской помощи на фоне усиления вражеских обстрелов гражданской энергетической инфраструктуры.

На встрече, по данным Минэнерго, шла речь:

  • об оперативной ситуации в энергосистеме после одной из самых масштабных комбинированных атак россии на украинскую энергетику; 
  • об актуальных потребностях Украины для защиты и восстановления разрушенных Россией объектов энергосистемы.

Посол Японии, как отмечается, выразил искренние соболезнования народу Украины в связи с разрушительными атаками со стороны государства-террориста и решительно осудил варварские обстрелы энергообъектов.

Правительство Японии рассмотрит возможность увеличения и ускорения поставок необходимого Украине оборудования

- сообщили в Минэнерго в соцсетях.

Японія готує новий проєкт грантової допомоги для відновлення України29 августа 2024, 16:43 • 24358 просмотров

Юлия Шрамко

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