Япония готовит новый проект грантовой помощи для восстановления Украины
Киев • УНН
Правительство Японии планирует предоставить Украине очередную грантовую помощь. Японская сторона стремится понять ключевые потребности Украины в восстановлении, в частности в энергетике, водоснабжении и инфраструктуре.
Сейчас правительство Японии готовит очередной проект грантовой помощи для Украины. Поэтому для японской стороны очень важно понимать ключевые потребности и вызовы в восстановлении. Об этом заявили в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, передает УНН.
Детали
Исполняющий обязанности Министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Василий Шкураков и Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Украине Мацуда Кунинори обсудили возможные направления дальнейшего сотрудничества.
Сегодня у нас много потребностей, это в первую очередь подготовка к очередному отопительному сезону, инвестиции в защиту энергосистемы, которую постоянно пытается уничтожить враг, и обеспечение доступа людей к питьевой воде, в частности из-за потери Каховского водохранилища. Также в приоритете восстановление жилья и поврежденной транспортной инфраструктуры, внедрение энергоэффективных мероприятий
Он в частности поблагодарил за ту помощь, которую оказывает Правительство и народ Японии, а также очертил наиболее острые потребности Украины.
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В свою очередь Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Украине Мацуда Кунинори сообщил, что сейчас правительство Японии готовит очередной проект грантовой помощи для Украины. Поэтому для японской стороны очень важно понимать ключевые потребности и вызовы в восстановлении
Напомним,
Япония упростила визовый режим для граждан Украины с 24 июня с целью содействия культурному обмену, коммерческим отношениям и поддержке восстановления Украины.