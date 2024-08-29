Япония готовит новый проект грантовой помощи для восстановления Украины

Сейчас правительство Японии готовит очередной проект грантовой помощи для Украины. Поэтому для японской стороны очень важно понимать ключевые потребности и вызовы в восстановлении. Об этом заявили в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, передает УНН.

Детали

Исполняющий обязанности Министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Василий Шкураков и Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Украине Мацуда Кунинори обсудили возможные направления дальнейшего сотрудничества.

Сегодня у нас много потребностей, это в первую очередь подготовка к очередному отопительному сезону, инвестиции в защиту энергосистемы, которую постоянно пытается уничтожить враг, и обеспечение доступа людей к питьевой воде, в частности из-за потери Каховского водохранилища. Также в приоритете восстановление жилья и поврежденной транспортной инфраструктуры, внедрение энергоэффективных мероприятий - рассказал Шкураков.

Он в частности поблагодарил за ту помощь, которую оказывает Правительство и народ Японии, а также очертил наиболее острые потребности Украины.

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В свою очередь Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Украине Мацуда Кунинори сообщил, что сейчас правительство Японии готовит очередной проект грантовой помощи для Украины. Поэтому для японской стороны очень важно понимать ключевые потребности и вызовы в восстановлении - рассказали в министерстве.

Напомним,

Япония упростила визовый режим для граждан Украины с 24 июня с целью содействия культурному обмену, коммерческим отношениям и поддержке восстановления Украины.