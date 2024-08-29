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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
Япония готовит новый проект грантовой помощи для восстановления Украины

Япония готовит новый проект грантовой помощи для восстановления Украины

Киев  •  УНН

29 августа 2024, 16:43  •  977 просмотра

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Правительство Японии планирует предоставить Украине очередную грантовую помощь. Японская сторона стремится понять ключевые потребности Украины в восстановлении, в частности в энергетике, водоснабжении и инфраструктуре.

Сейчас правительство Японии готовит очередной проект грантовой помощи для Украины. Поэтому для японской стороны очень важно понимать ключевые потребности и вызовы в восстановлении. Об этом заявили в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, передает УНН.

Детали

Исполняющий обязанности Министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Василий Шкураков и Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Украине Мацуда Кунинори обсудили возможные направления дальнейшего сотрудничества.

Сегодня у нас много потребностей, это в первую очередь подготовка к очередному отопительному сезону, инвестиции в защиту энергосистемы, которую постоянно пытается уничтожить враг, и обеспечение доступа людей к питьевой воде, в частности из-за потери Каховского водохранилища. Также в приоритете восстановление жилья и поврежденной транспортной инфраструктуры, внедрение энергоэффективных мероприятий

- рассказал Шкураков. 

Он в частности  поблагодарил за ту помощь, которую оказывает Правительство и народ Японии, а также очертил наиболее острые потребности Украины.

Японія надасть 188 мільйонів доларів на відновлення українського бізнесу 17 июня 2024, 21:45 • 38519 просмотров

В свою очередь Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Украине Мацуда Кунинори сообщил, что сейчас правительство Японии готовит очередной проект грантовой помощи для Украины. Поэтому для японской стороны очень важно понимать ключевые потребности и вызовы в восстановлении 

- рассказали в министерстве. 

Напомним,

Япония упростила визовый режим для граждан Украины с 24 июня с целью содействия культурному обмену, коммерческим отношениям и поддержке восстановления Украины.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Экономика
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