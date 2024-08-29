Японія готує новий проєкт грантової допомоги для відновлення України

Наразі уряд Японії готує черговий проєкт грантової допомоги для України. Тому для японської сторони дуже важливо розуміти ключові потреби та виклики у відновленні. Про це заявили у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України, передає УНН.

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Виконувач обов’язків Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Василь Шкураков та Надзвичайний та Повноважний Посол Японії в Україні Мацуда Кунінорі обговорили можливі напрями подальшої співпраці.

Сьогодні ми має багато потреб, це в першу чергу підготовка до чергового опалювального сезону, інвестиції в захист енергосистеми, яку постійно намагається знищити ворог, і забезпечення доступу людей до питної води, зокрема через втрату Каховського водосховища. Також в пріоритеті відновлення житла та пошкодженої транспортної інфраструктури, впровадження енергоефективних заходів

Він зокрема подякував за ту допомогу, яку надає Уряд та народ Японії, а також окреслив найбільш гострі потреби України.

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Своєю чергою Надзвичайний та Повноважний Посол Японії в Україні Мацуда Кунінорі повідомив, що наразі уряд Японії готує черговий проєкт грантової допомоги для України. Тому для японської сторони дуже важливо розуміти ключові потреби та виклики у відновленні