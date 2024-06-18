Японія надасть 188 мільйонів доларів на відновлення українського бізнесу
Київ • УНН
Японія надасть 188 мільйонів доларів США фінансування, у тому числі 10 мільйонів доларів США у вигляді бізнес-грантів.
Японія надасть 188 мільйонів доларів бізнесу України. Про це повідомляє Міністерство економіки України, передає УНН.
Деталі
Міністерство економічного розвитку та торгівлі України спільно з Організацією Об'єднаних Націй з промислового розвитку (UNIDO) оголосили про запуск нового проєкту з трансферу японських технологій в Україну. Японія надає фінансування загальним обсягом 188 мільйонів доларів, з яких до 10 мільйонів доларів доступні як гранти для бізнесу.
Головна мета проєкту — підтримка відновлення зеленої промисловості та сталого розвитку України через передачу технологій, розбудову потенціалу та спільне створення підприємств. Ініціатива спрямована на розвиток ключових секторів промисловості з високим потенціалом зростання, зокрема агротехнологій, біомаси, циркулярної економіки, цифрової трансформації та енергоефективних технологій.
Додаткова інформація та реєстрація доступні за посиланням: [https://cutt.ly/bepO3pbm](https://cutt.ly/bepO3pbm).
Кінцевий термін реєстрації — середа, 19 червня 2024 року.
Вебінар буде проводитися англійською мовою.
Японія буде посилювати зусилля, щоб підтримати Україну в галузі енергетики - прем’єр країни15.06.24, 20:10 • 26921 перегляд