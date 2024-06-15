Японія буде посилювати зусилля, щоб підтримати Україну в галузі енергетики - прем’єр країни
Київ • УНН
Японія нарощуватиме зусилля для підтримки України в енергетичному секторі.
Японія буде посилювати зусилля, щоб підтримати Україну в галузі енергетики, і щоб відновити безпечне життя мільйонів людей. Про це під час першого пленарного засідання Глобального саміту миру заявив прем’єр-міністр Японії Фуміо Кішіда, передає УНН.
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Для нас важливо розглянути нагальні питання, які стосуються життя і джерел для існування людей. Треба також говорити про ядерну безпеку і це є однією з тем сьогоднішнього саміту. Існує також гуманітарний аспект. Японія буде посилювати зусилля, щоб підтримати Україну в галузі енергетики, і щоб відновити безпечне життя мільйонів людей. Японія буде і надалі працювати з міжнародною спільнотою, щоб відновити мир
Нагадаємо
На саміті G7 Україна та Японія підписали безпекову угоду. Як повідомив Президент України Володимир Зеленський, це унікальний документ з однією із найбільш економічно й технологічно розвинутих країн світу.