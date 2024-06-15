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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
16:43 • 7368 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

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The Guardian

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Японія буде посилювати зусилля, щоб підтримати Україну в галузі енергетики - прем’єр країни

Київ • УНН

 • 26921 перегляди

Японія нарощуватиме зусилля для підтримки України в енергетичному секторі.

Японія буде посилювати зусилля, щоб підтримати Україну в галузі енергетики - прем’єр країни

Японія буде посилювати зусилля, щоб підтримати Україну в галузі енергетики, і щоб відновити безпечне життя мільйонів людей. Про це під час першого пленарного засідання Глобального саміту миру заявив прем’єр-міністр Японії Фуміо Кішіда, передає УНН.

Деталі

Для нас важливо розглянути нагальні питання, які стосуються життя і джерел для існування людей. Треба також говорити про ядерну безпеку і це є однією з тем сьогоднішнього саміту. Існує також гуманітарний аспект. Японія буде посилювати зусилля, щоб підтримати Україну в галузі енергетики, і щоб відновити безпечне життя мільйонів людей. Японія буде і надалі працювати з міжнародною спільнотою, щоб відновити мир

- сказав Кішіда.

Нагадаємо

На саміті G7 Україна та Японія підписали безпекову угоду. Як повідомив Президент України Володимир Зеленський, це унікальний документ з однією із найбільш економічно й технологічно розвинутих країн світу.

Павло Башинський

Павло Башинський

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