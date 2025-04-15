Фуміо Кісіда

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 20993 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 139196 перегляди

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

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Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 193411 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 76930 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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Участь КНДР у російському вторгненні та масований обстріл у різдвяну ніч: Зеленський поговорив із прем'єром Японії

Президент України провів телефонну розмову з новим прем'єр-міністром Японії Шігеру Ішібою. Обговорили російські обстріли, допомогу та участь КНДР у війні проти України.

Війна • 25 грудня, 14:47 • 23517 перегляди

Сі Цзіньпін провів першу зустріч з новим прем'єром Японії: обговорили гострі питання

Лідери Китаю та Японії провели першу зустріч, де обговорили проблемні питання між країнами. Японія попросила скасувати заборону на морепродукти та посилити безпеку японців у Китаї.

Новини Світу • 16 листопада, 08:59 • 20209 перегляди

Прем'єр Японії заснув під час голосування за власне переобрання

Сігеру Ісіба задрімав під час парламентського голосування за його кандидатуру на посаду прем'єр-міністра Японії. Прес-секретар пояснив інцидент дією сильних ліків від застуди.

Новини Світу • 12 листопада, 09:24 • 21297 перегляди

Прем’єром Японії вдруге обрали Сігеру Ісібу

Парламент Японії переобрав Сігеру Ісібу на посаду прем'єр-міністра у другому турі голосування. Він отримав 221 голос проти 160 голосів свого опонента Єсіхіко Ноди.

Новини Світу • 11 листопада, 12:11 • 17229 перегляди

Дострокові вибори в Японії: правляча партія під загрозою втрати більшості

В Японії оголошено дострокові парламентські вибори після призначення нового прем'єр-міністра Сігеру Ішіби. Ліберально-демократична партія стикається з серйозними викликами у боротьбі за збереження більшості в парламенті.

Новини Світу • 27 жовтня, 00:31 • 21748 перегляди

У Токіо чоловік закидав коктейлями Молотова штаб-квартиру правлячої партії

У Токіо 49-річний чоловік кинув кілька пляшок із запальною сумішшю до будівлі штаб-квартири Ліберально-демократичної партії Японії. Напад стався за 8 днів до дострокових парламентських виборів на тлі корупційних скандалів у партії.

Новини Світу • 19 жовтня, 02:32 • 21501 перегляди

Зеленський подякував послу Японії за зміцнення відносин між країнами

Президент України провів зустріч з послом Японії Кунінорі Мацудою перед завершенням його місії. Зеленський відзначив важливу роль Японії у підтримці України та нагородив дипломата орденом "За заслуги".

Суспільство • 2 жовтня, 19:30 • 40789 перегляди

В Японії змінився уряд, новим прем’єр-міністром став Сігеру Ісіба

Лідер правлячої партії Шігеру Ішіба призначений 102-м прем'єр-міністром Японії після відставки попереднього уряду Фуміо Кісіди. Ішіба пообіцяв продовжити їх економічну політику та призначити парламентські вибори на 27 жовтня.

Новини Світу • 1 жовтня, 09:44 • 12732 перегляди

Зеленський і прем'єр-міністр Японії обговорили ситуацію в енергетиці

Президент України Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Японії Кішідою на полях Генасамблеї ООН. Вони обговорили відновлення енергетики України та новий пакет енергетичної допомоги від Японії.

Війна • 23 вересня, 21:41 • 20740 перегляди

Прем'єр-міністр Японії йде у відставку у вересні

Фуміо Кісіда не балотуватиметься на переобрання лідером ліберальної партії DLP, що означає його відставку з посади прем'єр-міністра. Рішення прийнято на тлі падіння рейтингів уряду через скандали з фінансовою звітністю.

Суспільство • 14 серпня, 02:40 • 51848 перегляди

Прем'єр-міністр Японії скасував поїздку за кордон через ризик великого землетрусу

Фуміо Кісіда відмінив візит до Центральної Азії через підвищену ймовірність руйнівного землетрусу в Японії. Експерти попередили про можливий мегаземлетрус, прем'єр вирішив залишитися в країні для управління кризою.

Новини Світу • 9 серпня, 07:49 • 23346 перегляди

Німеччина розмістить американські ракети дальнього радіусу дії, але Шольц запевнив, що ескалації з рф не буде

Канцлер ФРН Олаф Шольц запевнив, що розміщення американських ракет дальнього радіусу дії в Німеччині не призведе до ескалації у відносинах з росією. Посадовець підкреслив прихильність Німеччини до запобігання війні - йдеться про безпеку і потенціал стримування.

Війна • 13 липня, 12:41 • 101192 перегляди

НАТО та Японія посилять спільні навчання через загрозу відтворення "подій в Україні вже в Азії"

НАТО і Японія домовились про проведення спільних навчань в євроатлантичних водах і посилення обміну розвідданими через побоювання, що події, подібні до війні в Україні, можуть статися в Азії.

Новини Світу • 13 липня, 07:00 • 19916 перегляди

Японія буде посилювати зусилля, щоб підтримати Україну в галузі енергетики - прем’єр країни

Японія нарощуватиме зусилля для підтримки України в енергетичному секторі.

Війна • 15 червня, 17:10 • 26921 перегляди

Японія прийме міжнародну конференцію з розмінування в Україні у 2025 році

Японія планує провести міжнародну конференцію з розмінування в Україні восени 2025 року, щоб вирішити питання протипіхотних мін, залишених російськими військами.

Війна • 14 червня, 05:10 • 56857 перегляди

NHK: Україна та Японія підпишуть угоду про сприяння відбудові

Україна та Японія завершують роботу над Угодою про співробітництво у повоєнному відновленні економіки України та інфраструктури протягом наступних 10 років.

Війна • 8 червня, 03:45 • 52956 перегляди

Північна Корея запустила балістичну ракету в бік Японського моря

Північна Корея запустила балістичну ракету в бік Японського моря, яка пролетіла близько 350 кілометрів.

Новини Світу • 30 травня, 03:10 • 25452 перегляди

КНДР заявила про невдалу спробу запуску розвідувального супутника

Спроба Північної Кореї запустити новий військовий розвідувальний супутник 27 травня провалилася, оскільки апарат вибухнув невдовзі після запуску.

Війна • 27 травня, 22:45 • 22951 перегляди

Лідери Китаю, Японії та Південної Кореї зустрінуться на перших за 4 роки тристоронніх переговорах

Лідери Китаю, Японії та Південної Кореї зустрілися в Сеулі на перших за чотири роки тристоронніх переговорах, щоб відновити діалог з питань торгівлі, безпеки, економіки, науки, технологій, міжлюдських обмінів, охорони здоров'я та старіння.

Економіка • 27 травня, 01:58 • 107436 перегляди

Байден, швидше за все, пропустить Саміт миру заради збору коштів на передвиборчу кампанію - Bloomberg

Байден, ймовірно, пропустить Саміт миру в Швейцарії, щоб взяти участь у зборі коштів для своєї кампанії в Каліфорнії за участю таких знаменитостей, як Джордж Клуні і Джулія Робертс.

Політика • 24 травня, 06:37 • 102597 перегляди

США та Японія планують створити перехоплювач гіперзвукових ракет

Сполучені Штати і Японія підписали контракт про спільну розробку гіперзвукового перехоплювача ракет протягом наступних 10 років, причому Японія виділила 480 мільйонів доларів на цей проект у своєму бюджеті на 2024 рік.

Війна • 16 травня, 03:20 • 116533 перегляди

FT: Азія та Австралія наслідують приклад ЄС і США для приборкання домінування бігтех, як Apple і Google

Японія, Південна Корея та Австралія посилюють правила, щоб обмежити ринкову владу великих технологічних груп, таких як Apple та Google, створюючи нові регуляторні виклики, подібні до тих, що існують в ЄС та США.

Новини Світу • 10 травня, 09:38 • 27119 перегляди

Китай хоче мати можливість вторгнутися на Тайвань до 2027 року - американський адмірал

Американський адмірал Джон Аквіліно вважає, що Китай хоче мати можливість вторгнутися на Тайвань до 2027 року на основі директиви президента Сі Цзіньпіна для військових.

Новини Світу • 24 квітня, 09:01 • 19152 перегляди

Байден пообіцяв захищати Філіппіни в Південно-Китайському морі на тлі напруженості у відносинах з Китаєм

Байден підтвердив оборонні зобов'язання США перед Філіппінами і Японією, заявивши, що будь-який напад на філіппінські сили в Південно-Китайському морі призведе до зміцнення їх договору про взаємну оборону.

Новини Світу • 12 квітня, 03:38 • 30116 перегляди

Прем’єр Японії виступить перед Конгресом США із закликом відновити допомогу Україні

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда виступить у Конгресі США із закликом продовжити військову допомогу Україні та наголосить на важливості міцного американо-японського партнерства.

Політика • 11 квітня, 11:19 • 25700 перегляди

Японія та США оголосили про модернізацію військового співробітництва

Японія і США підписали угоди про посилення безпеки і військового співробітництва, включаючи спільну розробку оборонної техніки, нових систем військового управління, модернізацію оборонних мереж зв'язку, співпрацю в галузі протиповітряної оборони, а також створення робочої групи з підготовки пілотів винищувачів і спільну розробку реактивного тренажера.

Новини Світу • 10 квітня, 23:14 • 62383 перегляди

"Переломний момент": премʼєр Японії заявив, що країна змінює свою оборонну позицію

Глава уряду Японії Фуміо Кішіда заявив, що напад росії на Україну, а також ситуація на Близькому сході та у Східній Азії потребує змін у політиці країни. Геополітична напруженість підштовхнула світ до "історичного переломного моменту" та змусила Японію змінити свою оборонну стратегію.

Політика • 8 квітня, 09:37 • 38166 перегляди

Зеленський зідзвонився з прем’єром Японії: обговорили додаткову допомогу Україні, санкції проти рф та підготовку угоди про безпеку

Зеленський і прем'єр-міністр Японії Кішіда обговорили потребу України в нелетальному озброєнні, додаткову допомогу на поточний рік, посилення санкційного тиску на росію, конфіскацію заморожених російських активів і підготовку двосторонньої угоди про безпеку між двома країнами.

Війна • 3 квітня, 09:48 • 20651 перегляди

США та Японія планують поглибити співпрацю в галузі штучного інтелекту та напівпровідників

Сполучені Штати і Японія планують поглибити співпрацю в галузі штучного інтелекту і напівпровідників, створивши основу для спільних досліджень і розробок за участю таких компаній, як Nvidia, Arm і Amazon.

Економіка • 30 березня, 02:53 • 76125 перегляди

Японія пом’якшила правила експорту зброї, що дозволить продавати винищувачі наступного покоління

Японія пом'якшила правила експорту озброєнь, щоб дозволити продаж винищувачів наступного покоління, розроблених спільно з Великою Британією та Італією, усунувши головну перешкоду для тристороннього проекту.

Новини Світу • 26 березня, 11:39 • 27793 перегляди