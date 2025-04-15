Фуміо Кісіда

FT: Азія та Австралія наслідують приклад ЄС і США для приборкання домінування бігтех, як Apple і Google

Японія, Південна Корея та Австралія посилюють правила, щоб обмежити ринкову владу великих технологічних груп, таких як Apple та Google, створюючи нові регуляторні виклики, подібні до тих, що існують в ЄС та США.