Президент України провів телефонну розмову з новим прем'єр-міністром Японії Шігеру Ішібою. Обговорили російські обстріли, допомогу та участь КНДР у війні проти України.
Лідери Китаю та Японії провели першу зустріч, де обговорили проблемні питання між країнами. Японія попросила скасувати заборону на морепродукти та посилити безпеку японців у Китаї.
Сігеру Ісіба задрімав під час парламентського голосування за його кандидатуру на посаду прем'єр-міністра Японії. Прес-секретар пояснив інцидент дією сильних ліків від застуди.
Парламент Японії переобрав Сігеру Ісібу на посаду прем'єр-міністра у другому турі голосування. Він отримав 221 голос проти 160 голосів свого опонента Єсіхіко Ноди.
В Японії оголошено дострокові парламентські вибори після призначення нового прем'єр-міністра Сігеру Ішіби. Ліберально-демократична партія стикається з серйозними викликами у боротьбі за збереження більшості в парламенті.
У Токіо 49-річний чоловік кинув кілька пляшок із запальною сумішшю до будівлі штаб-квартири Ліберально-демократичної партії Японії. Напад стався за 8 днів до дострокових парламентських виборів на тлі корупційних скандалів у партії.
Президент України провів зустріч з послом Японії Кунінорі Мацудою перед завершенням його місії. Зеленський відзначив важливу роль Японії у підтримці України та нагородив дипломата орденом "За заслуги".
Лідер правлячої партії Шігеру Ішіба призначений 102-м прем'єр-міністром Японії після відставки попереднього уряду Фуміо Кісіди. Ішіба пообіцяв продовжити їх економічну політику та призначити парламентські вибори на 27 жовтня.
Президент України Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Японії Кішідою на полях Генасамблеї ООН. Вони обговорили відновлення енергетики України та новий пакет енергетичної допомоги від Японії.
Фуміо Кісіда не балотуватиметься на переобрання лідером ліберальної партії DLP, що означає його відставку з посади прем'єр-міністра. Рішення прийнято на тлі падіння рейтингів уряду через скандали з фінансовою звітністю.
Фуміо Кісіда відмінив візит до Центральної Азії через підвищену ймовірність руйнівного землетрусу в Японії. Експерти попередили про можливий мегаземлетрус, прем'єр вирішив залишитися в країні для управління кризою.
Канцлер ФРН Олаф Шольц запевнив, що розміщення американських ракет дальнього радіусу дії в Німеччині не призведе до ескалації у відносинах з росією. Посадовець підкреслив прихильність Німеччини до запобігання війні - йдеться про безпеку і потенціал стримування.
НАТО і Японія домовились про проведення спільних навчань в євроатлантичних водах і посилення обміну розвідданими через побоювання, що події, подібні до війні в Україні, можуть статися в Азії.
Японія нарощуватиме зусилля для підтримки України в енергетичному секторі.
Японія планує провести міжнародну конференцію з розмінування в Україні восени 2025 року, щоб вирішити питання протипіхотних мін, залишених російськими військами.
Україна та Японія завершують роботу над Угодою про співробітництво у повоєнному відновленні економіки України та інфраструктури протягом наступних 10 років.
Північна Корея запустила балістичну ракету в бік Японського моря, яка пролетіла близько 350 кілометрів.
Спроба Північної Кореї запустити новий військовий розвідувальний супутник 27 травня провалилася, оскільки апарат вибухнув невдовзі після запуску.
Лідери Китаю, Японії та Південної Кореї зустрілися в Сеулі на перших за чотири роки тристоронніх переговорах, щоб відновити діалог з питань торгівлі, безпеки, економіки, науки, технологій, міжлюдських обмінів, охорони здоров'я та старіння.
Байден, ймовірно, пропустить Саміт миру в Швейцарії, щоб взяти участь у зборі коштів для своєї кампанії в Каліфорнії за участю таких знаменитостей, як Джордж Клуні і Джулія Робертс.
Сполучені Штати і Японія підписали контракт про спільну розробку гіперзвукового перехоплювача ракет протягом наступних 10 років, причому Японія виділила 480 мільйонів доларів на цей проект у своєму бюджеті на 2024 рік.
Японія, Південна Корея та Австралія посилюють правила, щоб обмежити ринкову владу великих технологічних груп, таких як Apple та Google, створюючи нові регуляторні виклики, подібні до тих, що існують в ЄС та США.
Американський адмірал Джон Аквіліно вважає, що Китай хоче мати можливість вторгнутися на Тайвань до 2027 року на основі директиви президента Сі Цзіньпіна для військових.
Байден підтвердив оборонні зобов'язання США перед Філіппінами і Японією, заявивши, що будь-який напад на філіппінські сили в Південно-Китайському морі призведе до зміцнення їх договору про взаємну оборону.
Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда виступить у Конгресі США із закликом продовжити військову допомогу Україні та наголосить на важливості міцного американо-японського партнерства.
Японія і США підписали угоди про посилення безпеки і військового співробітництва, включаючи спільну розробку оборонної техніки, нових систем військового управління, модернізацію оборонних мереж зв'язку, співпрацю в галузі протиповітряної оборони, а також створення робочої групи з підготовки пілотів винищувачів і спільну розробку реактивного тренажера.
Глава уряду Японії Фуміо Кішіда заявив, що напад росії на Україну, а також ситуація на Близькому сході та у Східній Азії потребує змін у політиці країни. Геополітична напруженість підштовхнула світ до "історичного переломного моменту" та змусила Японію змінити свою оборонну стратегію.
Зеленський і прем'єр-міністр Японії Кішіда обговорили потребу України в нелетальному озброєнні, додаткову допомогу на поточний рік, посилення санкційного тиску на росію, конфіскацію заморожених російських активів і підготовку двосторонньої угоди про безпеку між двома країнами.
Сполучені Штати і Японія планують поглибити співпрацю в галузі штучного інтелекту і напівпровідників, створивши основу для спільних досліджень і розробок за участю таких компаній, як Nvidia, Arm і Amazon.
Японія пом'якшила правила експорту озброєнь, щоб дозволити продаж винищувачів наступного покоління, розроблених спільно з Великою Британією та Італією, усунувши головну перешкоду для тристороннього проекту.