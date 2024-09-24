Зеленський і прем'єр-міністр Японії обговорили ситуацію в енергетиці
Київ • УНН
Президент України Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Японії Кішідою на полях Генасамблеї ООН. Вони обговорили відновлення енергетики України та новий пакет енергетичної допомоги від Японії.
На полях Генеральної Асамблеї ООН Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Прем’єр-міністром Японії Фуміо Кішідою. Про це глава держави повідомив у Telegram, пише УНН.
Відновлення нашої енергетики після російських обстрілів та підготовка до зими – завдання, над якими зараз активно працюємо. Разом із Прем’єр-міністром Фуміо Кішідою обговорили ситуацію в енергетиці. Дякую за новий пакет енергетичної допомоги, який готує Японія,
Президент подякував японському уряду за підтримку України від самого початку російського повномасштабного вторгнення.
Зі свого боку, Кішида запевнив, що Японія й надалі надаватиме Україні всю необхідну підтримку.
Нагадаємо
Президент України зустрівся з канцлером Німеччини у Нью-Йорку. Обговорили безпекову ситуацію, військову допомогу, підготовку до Саміту миру та відкинули альтернативні мирні ініціативи.