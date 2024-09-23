Зеленський - Шольцу: Україна не підтримає жодних альтернативних мирних ініціатив
Київ • УНН
Президент України зустрівся з канцлером Німеччини у Нью-Йорку. Обговорили безпекову ситуацію, військову допомогу, підготовку до Саміту миру та відкинули альтернативні мирні ініціативи.
У Нью-Йорку Президент України Володимир Зеленський зустрівся з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Сторони обговорили безпекову ситуацію в Україні, зокрема на полі бою, передає УНН із посиланням на ОП.
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Глава держави подякував за всю підтримку з боку Німеччини та вагомий внесок у посилення оборонних спроможностей України, передусім за системи ППО.
Від початку повномасштабного вторгнення Німеччина надала різнобічної підтримки на 35 млрд євро.
Лідери узгодили подальшу співпрацю в межах міжнародних форматів та обговорили спільні кроки заради наближення справедливого миру, зокрема реалізацію рішень першого Саміту миру та підготовку до другого Саміту.
Президент наголосив, що Україна не підтримає жодних альтернативних мирних ініціатив, які можуть розколоти єдність міжнародної спільноти.
Зеленський у Нью-Йорку зустрівся з Шольцом: обговорили військову допомогу, Саміт миру23.09.24, 20:23 • 19938 переглядiв