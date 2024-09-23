Зеленский - Шольцу: Украина не поддержит никаких альтернативных мирных инициатив

В Нью-Йорке Президент Украины Владимир Зеленский встретился с канцлером Германии Олафом Шольцом. Стороны обсудили ситуацию с безопасностью в Украине, в частности на поле боя, передает УНН со ссылкой на ОП.

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Глава государства поблагодарил за всю поддержку со стороны Германии и весомый вклад в усиление оборонных возможностей Украины, прежде всего за системы ПВО.

С начала полномасштабного вторжения Германия предоставила разносторонней поддержки на 35 млрд евро.

Лидеры согласовали дальнейшее сотрудничество в рамках международных форматов и обсудили совместные шаги ради приближения справедливого мира, в частности реализацию решений первого Саммита мира и подготовку ко второму Саммиту.

Президент подчеркнул, что Украина не поддержит никаких альтернативных мирных инициатив, которые могут расколоть единство международного сообщества.

Зеленский в Нью-Йорке встретился с Шольцом: обсудили военную помощь, Саммит мира