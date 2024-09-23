Зеленский - Шольцу: Украина не поддержит никаких альтернативных мирных инициатив
Киев • УНН
Президент Украины встретился с канцлером Германии в Нью-Йорке. Обсудили ситуацию с безопасностью, военную помощь, подготовку к Саммиту мира и отвергли альтернативные мирные инициативы.
В Нью-Йорке Президент Украины Владимир Зеленский встретился с канцлером Германии Олафом Шольцом. Стороны обсудили ситуацию с безопасностью в Украине, в частности на поле боя, передает УНН со ссылкой на ОП.
Детали
Глава государства поблагодарил за всю поддержку со стороны Германии и весомый вклад в усиление оборонных возможностей Украины, прежде всего за системы ПВО.
С начала полномасштабного вторжения Германия предоставила разносторонней поддержки на 35 млрд евро.
Лидеры согласовали дальнейшее сотрудничество в рамках международных форматов и обсудили совместные шаги ради приближения справедливого мира, в частности реализацию решений первого Саммита мира и подготовку ко второму Саммиту.
Президент подчеркнул, что Украина не поддержит никаких альтернативных мирных инициатив, которые могут расколоть единство международного сообщества.
Зеленский в Нью-Йорке встретился с Шольцом: обсудили военную помощь, Саммит мира23 сентября 2024, 17:23 • 14058 просмотров