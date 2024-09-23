Зеленский в Нью-Йорке встретился с Шольцом: обсудили военную помощь, Саммит мира

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с канцлером Германии Олафом Шольцом в США. Стороны обсудили военную помощь, реализацию Формулы мира, проведение Саммита мира. Об этом рассказал заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква в эфире телемарафона, передает УНН.

"Сегодня уже состоялся ряд встреч у президента, в частности с канцлером Шольцем. Говорили о том, каким образом Германия может помочь Украине и на поле боя, и вопрос продолжения поставок оружия, и вопрос реализации Формулы мира, Саммит мира, и обеспечение нашей победы", - сказал Жовква.

Он отметил, что сегодня Зеленский проведет еще ряд встреч, но с кем именно, Жовква не сообщил.

Напомним

На прошлой неделе сообщалось, что канцлер Германии Олаф Шольц встретится с Президентом Украины Владимиром Зеленским на этой неделе в США.