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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский в Нью-Йорке встретился с Шольцом: обсудили военную помощь, Саммит мира

Зеленский в Нью-Йорке встретился с Шольцом: обсудили военную помощь, Саммит мира

Киев  •  УНН

23 сентября 2024, 17:23  •  4555 просмотра

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Президент Украины Зеленский встретился с канцлером Германии Шольцом в США. Они обсудили военную помощь, реализацию Формулы мира и проведение Саммита мира.

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с канцлером Германии Олафом Шольцом в США. Стороны обсудили военную помощь, реализацию Формулы мира, проведение Саммита мира. Об этом рассказал заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква в эфире телемарафона, передает УНН.

"Сегодня уже состоялся ряд встреч у президента, в частности с канцлером Шольцем. Говорили о том, каким образом Германия может помочь Украине и на поле боя, и вопрос продолжения поставок оружия, и вопрос реализации Формулы мира, Саммит мира, и обеспечение нашей победы", - сказал Жовква.

Он отметил, что сегодня Зеленский проведет еще ряд встреч, но с кем именно, Жовква не сообщил.

Напомним

На прошлой неделе сообщалось, что канцлер Германии Олаф Шольц встретится с Президентом Украины Владимиром Зеленским на этой неделе в США.

Павел Башинский

Павел Башинский

политика
kantselyariya-prezidenta-ukrainiКанцелярия Президента Украины
germaniyaГермания
olaf-sholtsОлаф Шольц
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина