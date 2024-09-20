Шольц наступного тижня зустрінеться із Зеленським у США
Київ • УНН
Канцлер Німеччини Олаф Шольц проведе зустріч з Президентом України Володимиром Зеленським у Нью-Йорку. Також заплановані переговори з лідерами Туреччини та Бразилії.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц зустрінеться з Президентом України Володимиром Зеленським наступного тижня у США. Про це пише видання ntv, передає УНН.
"Канцлер Олаф Шольц зустрінеться з Президентом України Володимиром Зеленським під час його поїздки до Нью-Йорка в понеділок", - пише видання.
Зазначається, що Шольц також проведе переговори з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом і главою бразильської держави Луїсом Інасіу Лулою да Сілвою.
"Ми хочемо надіслати Нью-Йорку сигнал, що цей конфлікт, російська загарбницька війна, стоїть на порядку денному", - сказав представник уряду Німеччини.
Нагадаємо
У четвер, 26 вересня, Президент США Джо Байден зустрінеться з Президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі.