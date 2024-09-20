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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
Шольц на следующей неделе встретится с Зеленским в США

Шольц на следующей неделе встретится с Зеленским в США

Киев  •  УНН

20 сентября 2024, 19:12  •  1002 просмотра

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Канцлер Германии Олаф Шольц проведет встречу с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Нью-Йорке. Также запланированы переговоры с лидерами Турции и Бразилии.

Канцлер Германии Олаф Шольц встретится с Президентом Украины Владимиром Зеленским на следующей неделе в США. Об этом пишет издание ntv, передает УНН.

«Канцлер Олаф Шольц встретится с Президентом Украины Владимиром Зеленским во время его поездки в Нью-Йорк в понедельник», - пишет издание.

Отмечается, что Шольц также проведет переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и главой бразильского государства Луисом Инасиу Лулой да Силвой.

«Мы хотим послать Нью-Йорку сигнал, что этот конфликт, российская захватническая война, стоит на повестке дня», - сказал представитель правительства Германии.

Напомним,

В четверг, 26 сентября, Президент США Джо Байден встретится с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме.

Павел Башинский

Павел Башинский

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