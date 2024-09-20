Шольц на следующей неделе встретится с Зеленским в США
Киев • УНН
Канцлер Германии Олаф Шольц проведет встречу с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Нью-Йорке. Также запланированы переговоры с лидерами Турции и Бразилии.
Канцлер Германии Олаф Шольц встретится с Президентом Украины Владимиром Зеленским на следующей неделе в США. Об этом пишет издание ntv, передает УНН.
«Канцлер Олаф Шольц встретится с Президентом Украины Владимиром Зеленским во время его поездки в Нью-Йорк в понедельник», - пишет издание.
Отмечается, что Шольц также проведет переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и главой бразильского государства Луисом Инасиу Лулой да Силвой.
«Мы хотим послать Нью-Йорку сигнал, что этот конфликт, российская захватническая война, стоит на повестке дня», - сказал представитель правительства Германии.
Напомним,
В четверг, 26 сентября, Президент США Джо Байден встретится с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме.