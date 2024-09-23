Зеленський у Нью-Йорку зустрівся з Шольцом: обговорили військову допомогу, Саміт миру
Київ • УНН
Президент України Зеленський зустрівся з канцлером Німеччини Шольцом у США. Вони обговорили військову допомогу, реалізацію Формули миру та проведення Саміту миру.
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із канцлером Німеччини Олафом Шольцом у США. Сторони обговорили військову допомогу, реалізацію Формули миру, проведення Саміту миру. Про це розповів заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква в ефірі телемарафону, передає УНН.
"Сьогодні вже відбулося низка зустрічей у президента, зокрема з канцлером Шольцем. Говорили про те, яким чином Німеччина може допомогти Україні і на полі бою, і питання продовження постачання зброї, і питання реалізації Формули миру, Саміт миру, і забезпечення нашої перемоги", - сказав Жовква.
Він зазначив, що сьогодні Зеленський проведе ще низку зустрічей, але з ким саме, Жовква не повідомив.
Нагадаємо
Минулого тижня повідомлялося, що канцлер Німеччини Олаф Шольц зустрінеться з Президентом України Володимиром Зеленським цього тижня у США.