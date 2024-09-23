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Зеленський у Нью-Йорку зустрівся з Шольцом: обговорили військову допомогу, Саміт миру

Зеленський у Нью-Йорку зустрівся з Шольцом: обговорили військову допомогу, Саміт миру

Київ • УНН

 • 19938 перегляди

Президент України Зеленський зустрівся з канцлером Німеччини Шольцом у США. Вони обговорили військову допомогу, реалізацію Формули миру та проведення Саміту миру.

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із канцлером Німеччини Олафом Шольцом у США. Сторони обговорили військову допомогу, реалізацію Формули миру, проведення Саміту миру. Про це розповів заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква в ефірі телемарафону, передає УНН.

"Сьогодні вже відбулося низка зустрічей у президента, зокрема з канцлером Шольцем. Говорили про те, яким чином Німеччина може допомогти Україні і на полі бою, і питання продовження постачання зброї, і питання реалізації Формули миру, Саміт миру, і забезпечення нашої перемоги", - сказав Жовква.

Він зазначив, що сьогодні Зеленський проведе ще низку зустрічей, але з ким саме, Жовква не повідомив.

Нагадаємо

Минулого тижня повідомлялося, що канцлер Німеччини Олаф Шольц зустрінеться з Президентом України Володимиром Зеленським цього тижня у США.

Павло Башинський

Павло Башинський

Політика
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