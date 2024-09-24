Зеленский и премьер-министр Японии обсудили ситуацию в энергетике

На полях Генеральной Ассамблеи ООН Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Премьер-министром Японии Фумио Кишидой. Об этом глава государства сообщил в Telegram, пишет УНН.

Восстановление нашей энергетики после российских обстрелов и подготовка к зиме - задачи, над которыми сейчас активно работаем. Вместе с Премьер-министром Фумио Кишидой обсудили ситуацию в энергетике. Спасибо за новый пакет энергетической помощи, который готовит Япония, - сообщил Зеленский.

Президент поблагодарил японское правительство за поддержку Украины с самого начала российского полномасштабного вторжения.

Со своей стороны, Кишида заверил, что Япония и в дальнейшем будет оказывать Украине всю необходимую поддержку.

Напомним

Президент Украины встретился с канцлером Германии в Нью-Йорке. Обсудили ситуацию с безопасностью, военную помощь, подготовку к Саммиту мира и отвергли альтернативные мирные инициативы.