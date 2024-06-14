Японія прийме міжнародну конференцію з розмінування в Україні у 2025 році
Київ • УНН
Японія планує провести міжнародну конференцію з розмінування в Україні восени 2025 року, щоб вирішити питання протипіхотних мін, залишених російськими військами.
Премʼєр-міністр Японії Фуміо Кішіда заявив, що Токіо восени 2025 року має намір провести міжнародну конференцію з питань розмінування в Україні. Про це повідомило незалежне громадське інформаційне агентство новин в Японії Kyodo News, передає УНН.
Деталі
Премʼєр-міністр Японії Фуміо Кішіда та президент України Володимир Зеленський 13 червня підписали безпекову угоду, де після цього глава японського уряду заявив про готовність провести конференцію з питань розмінування в Україні.
Кішіда оприлюднив плани зустрічі для обговорення, як боротися з протипіхотними мінами, які російські війська залишають в Україні.
Відповідно до японського законодавства та чинної конституції, Японія зможе постачати українській стороні лише нелетальну техніку та обладнання.
Цього року конференція з розмінування (UMAC2024) відбудеться у жовтні у Швейцарії.
В ОП повідомили подробиці безпекової угоди з Японією 13.06.24, 19:17 • 29098 переглядiв