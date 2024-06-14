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Японія прийме міжнародну конференцію з розмінування в Україні у 2025 році

Японія прийме міжнародну конференцію з розмінування в Україні у 2025 році

Київ • УНН

 • 56844 перегляди

Японія планує провести міжнародну конференцію з розмінування в Україні восени 2025 року, щоб вирішити питання протипіхотних мін, залишених російськими військами.

Премʼєр-міністр Японії Фуміо Кішіда заявив, що Токіо восени 2025 року має намір провести міжнародну конференцію з питань розмінування в Україні. Про це повідомило незалежне громадське інформаційне агентство новин в Японії Kyodo News, передає УНН.

Деталі

Премʼєр-міністр Японії Фуміо Кішіда та президент України Володимир Зеленський 13 червня підписали безпекову угоду, де після цього глава японського уряду заявив про готовність провести конференцію з питань розмінування в Україні.

Кішіда оприлюднив плани зустрічі для обговорення, як боротися з протипіхотними мінами, які російські війська залишають в Україні.

Відповідно до японського законодавства та чинної конституції, Японія зможе постачати українській стороні лише нелетальну техніку та обладнання.

Цього року конференція з розмінування (UMAC2024) відбудеться у жовтні у Швейцарії.

В ОП повідомили подробиці безпекової угоди з Японією 13.06.24, 19:17 • 29098 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

ВійнаПолітика
fumio-kisidaФуміо Кісіда
shveitsariiaШвейцарія
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