Киев • УНН
Япония планирует провести международную конференцию по разминированию в Украине осенью 2025 года, чтобы решить вопрос противопехотных мин, оставленных российскими войсками.
Премьер-министр Японии Фумио Кишида заявил, что Токио осенью 2025 года намерен провести международную конференцию по вопросам разминирования в Украине. Об этом сообщило независимое общественное информационное агентство новостей в Японии Kyodo News, передает УНН.
Детали
Премьер-министр Японии Фумио Кишида и президент Украины Владимир Зеленский 13 июня подписали соглашение по безопасности, где после этого глава японского правительства заявил о готовности провести конференцию по вопросам разминирования в Украине.
Кишида обнародовал планы встречи для обсуждения, как бороться с противопехотными минами, которые российские войска оставляют в Украине.
Согласно японскому законодательству и действующей конституции, Япония сможет поставлять украинской стороне только нелетальную технику и оборудование.
В этом году конференция по разминированию (UMAC2024) состоится в октябре в Швейцарии.
В ОП сообщили подробности соглашения по безопасности с Японией13 июня 2024, 16:17 • 27708 просмотров