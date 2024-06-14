Премьер-министр Японии Фумио Кишида заявил, что Токио осенью 2025 года намерен провести международную конференцию по вопросам разминирования в Украине. Об этом сообщило независимое общественное информационное агентство новостей в Японии Kyodo News, передает УНН.

Детали

Премьер-министр Японии Фумио Кишида и президент Украины Владимир Зеленский 13 июня подписали соглашение по безопасности, где после этого глава японского правительства заявил о готовности провести конференцию по вопросам разминирования в Украине.

Кишида обнародовал планы встречи для обсуждения, как бороться с противопехотными минами, которые российские войска оставляют в Украине.

Согласно японскому законодательству и действующей конституции, Япония сможет поставлять украинской стороне только нелетальную технику и оборудование.

В этом году конференция по разминированию (UMAC2024) состоится в октябре в Швейцарии.

В ОП сообщили подробности соглашения по безопасности с Японией