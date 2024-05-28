КНДР заявила про невдалу спробу запуску розвідувального супутника
Київ • УНН
Спроба Північної Кореї запустити новий військовий розвідувальний супутник 27 травня провалилася, оскільки апарат вибухнув невдовзі після запуску.
Північна Корея заявила, що її спроба запустити 27 травня новий військовий розвідувальний супутник закінчилася невдачею. Спроба відбулася через кілька годин після того, як Пхеньян попередив, що він спробує запустити свій другий супутник-розвідник до 4 червня. Про це повідомили державні ЗМІ Північної Кореї, передає УНН.
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Зазначається, що апарат вибухнув невдовзі після запуску.
Запуск відбувся лише через кілька годин після того, як президент Південної Кореї Юн Сок Йоль, прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда і прем’єр-міністр Китаю Лі Цян провели тристоронній саміт у Сеулі і підтвердили свою відданість миру на Корейському півострові.
Випробування пройшли всупереч міжнародним попередженням на адресу Пхеньяна, що будь-який запуск з використанням технології балістичних ракет, у тому числі космічних ракет-носіїв, суперечить резолюціям Ради безпеки ООН.
КНДР планує запуск супутника в період з 27 травня по 4 червня27.05.24, 03:52 • 27717 переглядiв