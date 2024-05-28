КНДР заявила о неудачной попытке запуска разведывательного спутника

Северная Корея заявила, что ее попытка запустить 27 мая новый военный разведывательный спутник закончилась неудачей. Попытка состоялась через несколько часов после того, как Пхеньян предупредил, что он попытается запустить свой второй спутник-разведчик до 4 июня. Об этом сообщили государственные СМИ Северной Кореи, передает УНН.

Детали

Отмечается, что аппарат взорвался вскоре после запуска.

Запуск состоялся всего через несколько часов после того, как президент Южной Кореи Юн Сок Йоль, премьер-министр Японии Фумио Кисида и премьер-министр Китая Ли Цян провели трехсторонний саммит в Сеуле и подтвердили свою приверженность миру на Корейском полуострове.

Испытания прошли вопреки международным предупреждениям в адрес Пхеньяна, что любой запуск с использованием технологии баллистических ракет, в том числе космических ракет-носителей, противоречит резолюциям Совета безопасности ООН.

КНДР планирует запуск спутника в период с 27 мая по 4 июня