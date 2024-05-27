КНДР планирует запуск спутника в период с 27 мая по 4 июня

КНДР сообщила Японии о планах осуществить запуск спутника в период с 27 мая по 4 июня. Об этом сообщила японская береговая охрана Японии, передает УНН.

Детали

Отмечается, что «запуск ракеты-носителя со спутником будет осуществлен в направлении Восточно-Китайского моря и филиппинского острова Лусон». Районы предполагаемого падения ступеней ракеты находятся вне исключительной экономической зоны Японии.

Береговая охрана также выпустила предупреждение с призывом быть осторожными во время прохождения этих мест.

Контекст

21 ноября 2023 года КНДР запустила свой первый разведывательный спутник "Маллиген-1", этому предшествовали две неудачные попытки. После этого в Пхеньяне обещали запустить еще три аппарата в 2024 году.

В администрации Байдена обеспокоены альянсом россии и КНДР, готовятся к потенциальному "октябрьскому сюрпризу" на выборах - СМИ