КНДР планує запуск супутника в період з 27 травня по 4 червня
Київ • УНН
Північна Корея повідомила Японію про плани запуску супутника в період з 27 травня по 4 червня в напрямку Східно-Китайського моря і філіппінського острова Лусон.
КНДР повідомила Японію про плани здійснити запуск супутника у період з 27 травня до 4 червня. Про це повідомила японська берегова охорона Японії, передає УНН.
Деталі
Зазначається, що "запуск ракети-носія із супутником буде здійснено у напрямку Східно-Китайського моря та філіппінського острова Лусон". Райони передбачуваного падіння ступенів ракети перебувають поза виняткової економічної зони Японії.
Берегова охорона також випустила попередження із закликом бути обережними під час проходження цих місць.
Контекст
21 листопада 2023 року КНДР запустила свій перший розвідувальний супутник "Малліген-1", цьому передували дві невдалі спроби. Після цього у Пхеньяні обіцяли запустити ще три апарати у 2024 році.
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