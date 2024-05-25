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В адміністрації Байдена стурбовані альянсом росії і КНДР, готуються до потенційного "жовтневого сюрпризу" на виборах - ЗМІ

В адміністрації Байдена стурбовані альянсом росії і КНДР, готуються до потенційного "жовтневого сюрпризу" на виборах - ЗМІ

Київ • УНН

 • 50879 перегляди

Адміністрація Байдена побоюється, що зростаючий російсько-північнокорейський військовий альянс може значно розширити ядерний потенціал Пхеньяна і посилити напруженість в Азійсько-Тихоокеанському регіоні.

Адміністрація президента США Джо Байдена стурбована тим, що посилення військового альянсу між росією та Північною Кореєю може значно розширити ядерний потенціал Пхеньяна та посилити напруженість в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. Також у США готуються до того, що Північна Корея потенційно вдасться до найбільш провокаційних військових дій за останнє десятиліття перед президентськими виборами в США. Про це пише видання NBC News, передає УНН.

Деталі

"Адміністрація Байдена все більше стурбована тим, що посилення військового альянсу між президентом росії володимиром путіним і лідером Північної Кореї Кім Чен Ином може значно розширити ядерний потенціал Пхеньяна та посилити напруженість в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. Офіційні особи США також готуються до того, що Північна Корея потенційно вдасться до найбільш провокаційних військових дій за останнє десятиліття перед президентськими виборами в США, можливо, за наполяганням путіна", - пише видання з посиланням на високопоставлених чиновників США.

Представник американської розвідки зазначив, що вони не сумніваються в тому, що Північна Корея цього року буде провокаційною, а питання лише в тому, наскільки це ескалація.

"Оскільки найближчими тижнями очікується, що путін відвідає Північну Корею, щоб зустрітися з Кім Чен Чен Ином, офіційні особи США очікують, що вони зміцнять нову угоду щодо розширення передачі військових технологій Пхеньяну", - додає видання.

Офіційні особи також стурбовані тим, що росія може допомогти Північній Кореї завершити останні кроки, необхідні для розміщення її першого підводного човна, здатного запустити ядерну ракету.

"Незалежно від того, чи заохочує путін Кіма до провокаційних дій, спрямованих на створення так званого жовтневого сюрпризу на президентських виборах у США, другий високопоставлений чиновник адміністрації сказав, що росія може вагатися з таким кроком", - пише при цьому видання. Чиновник сказав, що "Китай, який також зблизився з росією і допоміг путіну вести війну в Україні, зазвичай не хоче нестабільності в регіоні".

"Тим не менш, офіційні особи США визнають, що про російсько-північнокорейський альянс - і куди він може піти - багато чого вони не знають", - пише видання.  

Нагадаємо

російський диктатор володимир путін, перебуваючи з візитом у мінську, зробив низку цинічних заяв про "мирні переговори" з Україною.

Павло Башинський

Павло Башинський

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