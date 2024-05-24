путін видав порцію цинічних заяв про "мирні переговори" з Україною та легітимність Зеленського
Київ • УНН
путін після зустрічі із білоруським диктатором олександром лукашенком зробив низку заяв для журналістів. Частина з них присвячена "мирним переговорам" з Україною.
російський диктатор володимир путін, перебуваючи з візитом у мінську, зробив низку цинічних заяв про "мирні переговори" з Україною, передає УНН із посиланням на росЗМІ.
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путін після зустрічі із білоруським диктатором олександром лукашенком зробив низку заяв для журналістів. Частина з них присвячена "мирним переговорам" з Україною.
"росія ніколи від переговорів щодо України не відмовлялася. Стамбульські домовленості 2022 влаштовували і Київ, і москву... Якщо Київ хоче повернутися до переговорів — нехай повертається, виходячи із реалій на землі та підсумків стамбульських переговорів", - зазначив російський диктатор.
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Також путін зауважив, що "при поновленні переговорів треба зрозуміти, з ким можна і треба мати справу під час підписання документів", натякаючи, що термін перебування Володимира Зеленського на посаді Президента України сплив. Проте він не уточнив, що саме через російську агресію Україна не має змоги провести вибори.
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речник російського диктатора дмитро пєсков заявив, що путін готовий до "переговорів" щодо України, однак цей процес має призвести до досягнення цілей "спеціальної військової операції" росії.
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