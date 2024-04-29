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В Україні викрили ще один фейк роспропаганди, про можливі мирні переговори з рф у червні

В Україні викрили ще один фейк роспропаганди, про можливі мирні переговори з рф у червні

Київ • УНН

 • 19929 перегляди

російська пропаганда запустила черговий фейк, що Україна готується до мирних переговорів з рф в червні, спотворюючи заяву президента Зеленського про можливий шлях до справедливого миру.

російська пропаганда запустила черговий фейк про Україну, зокрема, що Київ готується почати переговори з кремлем вже у червні. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації, пише УНН.

Інформація про те, що Україна нібито готується розпочати мирні переговори з рф у червні, не відповідає дійсності. Поширення цих тез у мережі є маніпуляцією навколо заяви президента України Володимира Зеленського,

- йдеться у повідомленні.

Деталі

Зокрема, поширюється дезінформаційна теза, ніби "Зеленський анонсував початок заключення миру з рф у червні 2024 року".

Насправді президент заявив: "Світова більшість повинна примусити рф до миру та може це зробити. Саме в червні може початися шлях до справедливого миру".

У ЦПД зазначили, що йдеться про саміт щодо Української формули миру у Швейцарії, який стане майданчиком для обговорення майбутнього мирного процесу. рф не буде учасником цього заходу, тож ні про яке "заключення миру" не йдеться.

Нагадаємо

російський пропагандистський канал поширював неправдиву інформацію про "ліквідацію" вищого військового керівництва України, включаючи Головнокомандувача Збройних Сил та керівника Головного управління розвідки, під час ракетного удару в Харківській області.

"У червні може початися шлях до справедливого миру" - Зеленський розповів про підготовку до саміту у Швейцарії 28.04.24, 18:52 • 46091 перегляд

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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