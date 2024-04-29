В Украине разоблачили еще один фейк роспропаганды, о возможных мирных переговорах с рф в июне

российская пропаганда запустила очередной фейк об Украине, в частности, что Киев готовится начать переговоры с кремлем уже в июне. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации, пишет УНН.

Информация о том, что Украина якобы готовится начать мирные переговоры с РФ в июне, не соответствует действительности. Распространение этих тезисов в сети является манипуляцией вокруг заявления президента Украины Владимира Зеленского, - говорится в сообщении.

Детали

В частности, распространяется дезинформационный тезис, будто "Зеленский анонсировал начало заключения мира с рф в июне 2024 года".

На самом деле президент заявил: "Мировое большинство должно принудить рф к миру и может это сделать. Именно в июне может начаться путь к справедливому миру".

В ЦПИ отметили, что речь идет о саммите по Украинской формуле мира в Швейцарии, который станет площадкой для обсуждения будущего мирного процесса. рф не будет участником этого мероприятия, поэтому ни о каком "заключении мира" речь не идет.

Напомним

российский пропагандистский канал распространял ложную информацию о "ликвидации" высшего военного руководства Украины, включая Главнокомандующего Вооруженными Силами и руководителя Главного управления разведки, во время ракетного удара в Харьковской области.

"В июне может начаться путь к справедливому миру" - Зеленский рассказал о подготовке к саммиту в Швейцарии