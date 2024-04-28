"В июне может начаться путь к справедливому миру" - Зеленский рассказал о подготовке к саммиту в Швейцарии

На инаугурационном саммите мира, который состоится в июне, примут участие представители всех континентов мира. Именно в июне может начаться путь к справедливому миру, заявил Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 28 апреля, в своем вечернем обращении, передает УНН.

Продолжаем готовить на июнь первый, инаугурационный Саммит мира, и наша команда сейчас, а вместе с ней и команды ключевых партнеров работают, чтобы Саммит стал действительно глобальным. Точно можем сказать: все континенты будут представлены - разные части мира, разные взгляды на глобальное развитие. Но все они объединены одинаковым признанием того, что Устав ООН и базовые международные конвенции являются обязательными документами для каждого государства мира, в том числе и такого, как Россия, где царствует безумие - заявил Президент.

Глава государства отметил, что мировое большинство должно принудить Россию к миру и может это сделать. Именно в июне может начаться путь к справедливому миру, отметил Зеленский.

Он также рассказал, что Украина готовится к саммиту НАТО, который состоится этим летом. Зеленский отметил, что от НАТО нужен сильный политический сигнал.

Альянс не должен бояться собственной силы и прятаться от собственных основ. Каждая страна, которая разделяет общие ценности и готова реально их защищать, заслуживает приглашения в Альянс - резюмировал глава государства.

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