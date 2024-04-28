"У червні може початися шлях до справедливого миру" - Зеленський розповів про підготовку до саміту у Швейцарії
Київ • УНН
Представники всіх континентів візьмуть участь в інавгураційному Саміті миру в червні, спрямованому на те, щоб прокласти шлях до справедливого миру і змусити росію дотримуватися міжнародних законів і конвенцій.
На інавгураційному саміті миру, який відбудеться у червні, візьмуть участь представники всіх континентів світу. Саме у червні може початися шлях до справедливого миру, заявив Президент України Володимир Зеленський у неділю, 28 квітня, у своєму вечірньому зверненні, передає УНН.
Продовжуємо готувати на червень перший, інавгураційний Саміт миру, і наша команда зараз, а разом із нею й команди ключових партнерів працюють, щоб Саміт став дійсно глобальним. Точно можемо сказати: усі континенти будуть представлені – різні частини світу, різні погляди на глобальний розвиток. Але всі вони об’єднані однаковим визнанням того, що Статут ООН та базові міжнародні конвенції є обовʼязковими документами для кожної держави світу, в тому числі і такої, як росія, де царює божевілля
Голова держави наголосив на тому, що світова більшість повинна примусити росію до миру і може це зробити. Саме у червні "може початися шлях до справедливого миру", зауважив Зеленський.
Він також розповів, що Україна готується до саміту НАТО, який відбудеться цього літа. Зеленський зазначив, що від НАТО потрібен сильний політичний сигнал.
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