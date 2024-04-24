рф хочет сорвать саммит мира и имеет конкретный план: Зеленский озвучил информацию от разведки

россия не просто хочет сорвать Саммит мира, но и имеет конкретный план, как это сделать. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, ссылаясь на информацию разведки, передает УНН.

У нас есть точная информация от разведки - конкретные данные, - что россия не просто хочет сорвать Саммит мира, но и имеет конкретный план, как это сделать: как уменьшить участие стран, как действовать, чтобы мира не было еще дольше. И мы вместе должны этому противодействовать - должны работать в единстве ради справедливого мира - сообщил Зеленский во время встречи с представителями государств-партнеров и международных организаций, которые работают в Украине.

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По его словам, все заинтересованы, чтобы принудить россию к миру и уважению к международному праву. Мировое большинство способно это обеспечить. Глобальный саммит мира в Швейцарии дает всем нам реальный шанс на справедливый мир и восстановление действенности международного права.

"Вместе направляем силу мира, чтобы приблизить справедливый мир для Украины", - резюмировал Зеленский.