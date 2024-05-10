Після 21 травня президент Зеленський не втратить легітимність - міністр юстиції
Київ • УНН
Президент Зеленський не втратить своєї легітимності після 21 травня, оскільки його повноваження триватимуть до обрання наступного президента, незважаючи на недосконалість Конституції щодо положень про воєнний час, заявив міністр юстиції Денис Малюська.
Президент України Володимир Зеленський не втратить свою легітимність після завершення строку повноважень 21 травня, оскільки повноваження глави держави триватимуть до обрання наступного президента України.
Про це в інтерв’ю ВВС зазначив міністр юстиції Денис Малюська, передає УНН.
Деталі
На питання, з приводу юридичних аспектів, та питання легітимності президента України після закінчення п’ятирічного строку повноважень 21 травня, міністр юстиції відповів наступне:
Він (Зеленський) не втратить свою легітимність… Повноваження президента тривають до обрання наступного
Малюська при цьому пояснив, що чимало норм Конституції сформульовано таким чином, що той, хто хоче знайти до чого придратися чи на чомусь побудувати якусь теорію змови – то він це знайде.
Варто очікувати багато шуму і крику, особливо базуючись на тому, що автори-розробники Конституції мало вірили в реалістичність повномасштабної війни за участю України і тому досить незграбно повелись стосовно відповідних норм, які прописані в Конституції
Є багато іншого, що в Конституції стосується воєнного часу, зауважив керівник Мінюсту:
Сформульовано не ідеально, м'яко кажучи. Що, безумовно, дає підстави для різних "теорій змови". Один з прикладів – це десь хтось комунікує в соціальних мережах, можливо, і те, що розганяється Росією – що, типу, Україна не оголосила стан війни. Типу якщо ми на третьому році війни оголосимо війну, це щось одразу врегулює, чи якось зможе пояснити суспільство. Типу, якби ми оголосили стан війни в лютому чи в березні – це теж ніби щось змінило б
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