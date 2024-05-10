Після 21 травня президент Зеленський не втратить легітимність - міністр юстиції

Президент України Володимир Зеленський не втратить свою легітимність після завершення строку повноважень 21 травня, оскільки повноваження глави держави триватимуть до обрання наступного президента України.

Про це в інтерв’ю ВВС зазначив міністр юстиції Денис Малюська, передає УНН.

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На питання, з приводу юридичних аспектів, та питання легітимності президента України після закінчення п’ятирічного строку повноважень 21 травня, міністр юстиції відповів наступне:

Малюська при цьому пояснив, що чимало норм Конституції сформульовано таким чином, що той, хто хоче знайти до чого придратися чи на чомусь побудувати якусь теорію змови – то він це знайде.

Варто очікувати багато шуму і крику, особливо базуючись на тому, що автори-розробники Конституції мало вірили в реалістичність повномасштабної війни за участю України і тому досить незграбно повелись стосовно відповідних норм, які прописані в Конституції

Є багато іншого, що в Конституції стосується воєнного часу, зауважив керівник Мінюсту:

Сформульовано не ідеально, м'яко кажучи. Що, безумовно, дає підстави для різних "теорій змови". Один з прикладів – це десь хтось комунікує в соціальних мережах, можливо, і те, що розганяється Росією – що, типу, Україна не оголосила стан війни. Типу якщо ми на третьому році війни оголосимо війну, це щось одразу врегулює, чи якось зможе пояснити суспільство. Типу, якби ми оголосили стан війни в лютому чи в березні – це теж ніби щось змінило б