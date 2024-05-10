После 21 мая президент Зеленский не потеряет легитимность - министр юстиции

Президент Украины Владимир Зеленский не потеряет свою легитимность после завершения срока полномочий 21 мая, поскольку полномочия главы государства продлятся до избрания следующего президента Украины.

Об этом в интервью ВВС отметил министр юстиции Денис Малюська, передает УНН.

Детали

На вопрос, по поводу юридических аспектов, и вопрос легитимности президента Украины после окончания пятилетнего срока полномочий 21 мая, министр юстиции ответил следующее:

Он (Зеленский) не потеряет свою легитимность... Полномочия президента продолжаются до избрания следующего - сказал глава Минюста.

Малюська при этом пояснил, что многие нормы Конституции сформулированы таким образом, что тот, кто хочет найти к чему придраться или на чем-то построить какую-то теорию заговора - то он это найдет.

Стоит ожидать много шума и крика, особенно основываясь на том, что авторы-разработчики Конституции мало верили в реалистичность полномасштабной войны с участием Украины и поэтому достаточно неуклюже повели себя в отношении соответствующих норм, которые прописаны в Конституции - сказал Малюська.

Есть многое другое, что в Конституции касается военного времени, отметил руководитель Минюста:

Сформулировано не идеально, мягко говоря. Что, безусловно, дает основания для различных "теорий заговора". Один из примеров - это где-то кто-то коммуницирует в социальных сетях, возможно, и то, что разгоняется Россией - что, типа, Украина не объявила состояние войны. Типа если мы на третьем году войны объявим войну, это что-то сразу урегулирует, или как-то сможет объяснить общество. Типа, если бы мы объявили состояние войны в феврале или в марте - это тоже будто что-то изменило бы - резюмировал министр юстиции Украины.

Напомним,

В рамках закона №10449 по мобилизации в Украине могут ввести определенные ограничения на предоставление административных госуслуг в случае отсутствия военно-учетного документа у военнообязанного гражданина. Об этом в эфире национального телемарафона рассказал министр юстиции Денис Малюська.