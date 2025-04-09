Денис Малюска

В Киеве открыли Офис Реестра убытков для Украины: его основные функции и для кого предусмотрен

В Киеве открылся офис Международного реестра убытков для Украины, который будет фиксировать все убытки, нанесенные российской агрессией против Украины, и служить юридическим доказательством для обоснования требований о компенсации. Первые заявления о разрушении жилья ожидаются уже через несколько недель, а также планируется включить другие категории, такие как потеря жизни, здоровья, вынужденное перемещение и ущерб, нанесенный окружающей среде.