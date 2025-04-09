Денис Малюска

Министры юстиции Украины и Японии подписали меморандум о сотрудничестве в правовой сфере. Документ предусматривает обмен опытом и информацией в антикоррупционных усилиях, судебной реформе и усилении институциональной способности.
Владимир Зеленский заявил, что пока не может оценить свою работу на посту президента Украины из-за продолжающегося военного положения, но он гордится тем, что возглавляет нацию, которая защитила себя от вызовов.
Министр иностранных дел Германии Анна лена Баербок заявила, что Владимир Зеленский является правомерным и легитимным президентом Украины.
россия усиливает дезинформационную кампанию с целью дестабилизации Украины, продвигая нарративы о "нелегитимности" украинской власти и дискредитируя мобилизационные усилия.
В ГУР предупреждают, что в конце мая россия усилит свою дезинформационную кампанию, ставя под сомнение легитимность украинской власти.
В связи с масштабностью ситуации с российской группировкой и ее потерями было принято решение о скорейшем открытии дополнительного лагеря для российских военнопленных в Украине.
Министр юстиции Украины Денис Малюська признал, что Конституция нуждается в совершенствовании, но утверждает, что это не должно происходить во время продолжающейся войны.
Президент Зеленский не потеряет своей легитимности после 21 мая, поскольку его полномочия продлятся до избрания следующего президента, несмотря на несовершенство Конституции относительно положений о военном времени, заявил министр юстиции Денис Малюська.
Только за последний месяц враг совершил более 1600 обстрелов мирных городов ракетами, беспилотниками и артиллерией, что привело к гибели 171 мирного жителя.
В апреле Украина не приостановила защиту прав человека, а частично сняла ограничения, которые были применены ранее, по словам Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.
В апреле 2024 года Украина не приостановила защиту прав, а сняла оговорку об ограничении определенного набора прав, уточнив существующие ограничения и уменьшив их, в рамках своих международных обязательств.
Глава украинского Минюста заявил, что для достижения международного консенсуса по конфискации российских активов осталось около полутора месяцев, поскольку саммит G7 в середине июня, вероятно, формализует решение по этому вопросу.
Украина может ограничить доступ к государственным услугам для военнообязанных, которые не имеют военно-учетных документов, как стимул для выполнения ими своих обязанностей во время мобилизации.
Как сообщается, Euroclear, который владеет большинством замороженных активов российского центрального банка в Европе, получил разрешение сохранить прибыль, полученную от этих активов в 2022 и 2023 годах, вместо того, чтобы использовать эти средства на поддержку военных усилий Украины.
К середине лета Украина будет иметь четкое понимание того, как золотовалютные резервы рф будут переданы Украине и использованы.
Украина рассчитывает начать фактические переговоры о вступлении в ЕС в первой половине 2024 года, причем переговоры будут проходить одновременно с секторальной интеграцией и расширением экономического безвизового режима с ЕС.
Украина рассматривает возможность введения специального налога на российские ресурсы, такие как нефть, газ и алмазы, после победы, чтобы покрыть убытки, нанесенные агрессором, но никаких конкретных решений еще не принято, поскольку сейчас основное внимание сосредоточено на захвате российских суверенных активов, золота и валютных резервов.
В Украине есть два полноценно функционирующих лагеря для российских военнопленных, тогда как третий еще не был полностью запущен.
Министерство юстиции ожидает, что парламент рассмотрит законопроект, который позволит освободить тысячи заключенных для прохождения контрактной службы в Вооруженных силах во время мобилизации и военного положения, за исключением осужденных за преступления против национальной безопасности Украины.
В Киеве открылся офис Международного реестра убытков для Украины, который будет фиксировать все убытки, нанесенные российской агрессией против Украины, и служить юридическим доказательством для обоснования требований о компенсации. Первые заявления о разрушении жилья ожидаются уже через несколько недель, а также планируется включить другие категории, такие как потеря жизни, здоровья, вынужденное перемещение и ущерб, нанесенный окружающей среде.
По словам министра юстиции Украины, США могут рассмотреть возможность предоставления военной и финансовой помощи Украине вместе с конфискацией российских активов в едином пакете, а голосование может состояться на следующей неделе, если будут согласованы технические детали.
Министр юстиции Украины Денис Малюська выразил оптимизм относительно одобрения американскими законодателями из обеих партий законопроекта о дальнейшей поддержке Украины в ее войне против российского вторжения.
В украинский парламент подан законопроект, который предлагает условно-досрочное освобождение от тюремного заключения для тех, кто согласится на военную службу по контракту во время нынешнего конфликта.
Министр юстиции предложил мобилизовать 50 000 осужденных, отбывших наказание, для защиты Украины, ожидая законодательную инициативу Кабинета Министров.
Министр юстиции Украины Денис Малюська встретился с Представителем ЮНИСЕФ в Украине Муниром Мамедзаде, чтобы обсудить сотрудничество в сфере защиты прав детей в системе правосудия.
Министр юстиции Украины заявил, что по меньшей мере 50 тысяч человек с уголовным прошлым, которые отбыли наказание, могут быть мобилизованы в армию для защиты Украины.
Министр юстиции Денис Малюська прокомментировал необходимость усиления контроля за действиями украинских спецслужб после того, как расследование Bihus. Info выявило, что СБУ вела слежку за журналистами.