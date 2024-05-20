"Майдан-3": в ЦПД предупредили о новой волне дезинформационной кампании рф против Украины

российская пропаганда максимально активизировалась в рамках дезинформационной кампании "Майдан-3", благодаря которой рф хочет максимально дестабилизировать ситуацию в Украине. Об этом заявил Центр противодействия дезинформации, передает УНН.

Детали

В ЦПИ отмечают, что рф через все доступные ей информационные средства продвигает нарратив о "нелегитимности" украинской власти, пытаясь подтолкнуть украинцев выходить на акции протеста. Также враг усилил кампанию по дискредитации мобилизации в Украине.

Цель москвы - на фоне наступления на фронте дезорганизовать политическую ситуацию в Украине и вызвать хаос в нашем обществе, распространяя манипуляции по чувствительным для украинцев вопросам - объясняют специалисты Центра противодействия дезинформации.

Россия усиливает дезинформационную кампанию против Зеленского - разведка США

Также в ЦПИ отмечают, что враг таким образом надеется спровоцировать политический кризис, чтобы ослабить международную поддержку Украины и одновременно снизить обороноспособность нашего государства.

Напомним

Министр юстиции Денис Малюська заявил, что Владимир Зеленский не потеряет свою легитимность после завершения срока полномочий 21 мая, поскольку полномочия главы государства продлятся до избрания следующего президента Украины.