"Майдан-3": в ЦПД предупредили о новой волне дезинформационной кампании рф против Украины

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 – 26 мая
  •  78284 просмотра

Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 – 26 мая

Эксклюзив
Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных
18 мая 2024, 07:23  •  169316 просмотра

Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных

Эксклюзив
В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных
18 мая 2024, 06:49  •  163328 просмотра

В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных

Эксклюзив
В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы
17 мая 2024, 13:36  •  187171 просмотра

В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы

Эксклюзив
Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию
17 мая 2024, 13:00  •  161540 просмотра

Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию

Эксклюзив
НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным
17 мая 2024, 12:00  •  120644 просмотра

НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным

Эксклюзив
Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура
17 мая 2024, 07:27  •  125188 просмотра

Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ
16 мая 2024, 12:20  •  135491 просмотра

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера
16 мая 2024, 10:49  •  125646 просмотра

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера

Эксклюзив
Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций
16 мая 2024, 10:49  •  118891 просмотра

Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций

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16 мая 2024, 09:35  •  304171 просмотра
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Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности

15 мая 2024, 10:00  •  347182 просмотра
Дело "Житло-Капитала": куда исчезли миллиарды?

Дело "Житло-Капитала": куда исчезли миллиарды?

15 мая 2024, 07:27  •  365291 просмотра

"Майдан-3": в ЦПД предупредили о новой волне дезинформационной кампании рф против Украины

россия усиливает дезинформационную кампанию с целью дестабилизации Украины, продвигая нарративы о "нелегитимности" украинской власти и дискредитируя мобилизационные усилия.

политика •   •  975 просмотра
"Майдан-3": в ЦПД предупредили о новой волне дезинформационной кампании рф против Украины

Более 8,5 тыс. пожаров в жилом секторе произошло на фоне роста использования генераторов и резервных источников питания в этом году - ГСЧС

С начала года в жилом секторе Украины на фоне роста использования электрогенераторов и резервных источников питания произошло более 8500 пожаров, что привело к убыткам на сумму более 4 миллиардов гривен, 550 погибших и 500 травмированных, в том числе 38 детей.

Общество •   •  1856 просмотра
Более 8,5 тыс. пожаров в жилом секторе произошло на фоне роста использования генераторов и резервных источников питания в этом году - ГСЧС

Ракетный удар рф по базе отдыха на Харьковщине: количество погибших возросло до 7

В результате российского ракетного удара по базе отдыха в Харьковской области погибли 7 человек, в том числе беременная женщина, еще 28 получили ранения.

Война •   •  3897 просмотра
Ракетный удар рф по базе отдыха на Харьковщине: количество погибших возросло до 7

Иран назначил нового и.о. министра иностранных дел после смерти главы МИД

Багери Кани назначен исполняющим обязанности министра иностранных дел Ирана после того, как предыдущий министр иностранных дел Хосейн Амирабдоллахян погиб в авиакатастрофе вместе с президентом Эбрагимом Раиси.

Новости Мира •   •  3325 просмотра
Иран назначил нового и.о. министра иностранных дел после смерти главы МИД

Взрывы в Луганске: зафиксировано попадание по базе оккупантов в пригороде - ОВА

В оккупированном Луганске зафиксировано успешное попадание по военной базе оккупантов, обустроенной посреди гражданской застройки в селе Юбилейное.

Война •   •  5571 просмотра
Взрывы в Луганске: зафиксировано попадание по базе оккупантов в пригороде - ОВА

Взятка в 250 тыс. грн: руководителю филиала "Киевоблгаз" сообщено о подозрении

Руководителю филиала "Киевоблгаз" сообщено о подозрении в получении взятки в размере 250 000 гривен за подключение к централизованному газоснабжению.

Криминал и ЧП •   •  4761 просмотра
Взятка в 250 тыс. грн: руководителю филиала "Киевоблгаз" сообщено о подозрении

Суд избрал меру пресечения пограничнику, который, вероятно, застрелил нарушителя границы - ГБР

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога для пограничника, который смертельно ранил гражданское лицо, пытавшееся незаконно пересечь украинско-румынскую границу.

Криминал и ЧП •   •  5606 просмотра
Суд избрал меру пресечения пограничнику, который, вероятно, застрелил нарушителя границы - ГБР

Вражеская ракета сбита в Криворожском районе

Около 11:00 в Криворожском районе Днепропетровской области подразделение воздушного командования "Восток" сбило вражескую управляемую ракету.

Война •   •  6529 просмотра
Вражеская ракета сбита в Криворожском районе

Британская разведка: в россии из-за войны могут вернуть трудовую повинность

Из-за дефицита рабочей силы, вызванного войной в Украине россия рассматривает возможность внесения изменений в трудовое законодательство, чтобы разрешить временное перемещение работников в районы с дефицитом рабочей силы с их согласия.

Новости Мира •   •  6154 просмотра
Британская разведка: в россии из-за войны могут вернуть трудовую повинность

По Изюму ночью россияне ударили "Искандером", ракетный удар повредил памятник архитектуры - прокуратура

Российские военные нанесли ракетный удар по городу Изюм Харьковской области, повредив культурный центр и памятник архитектуры, что стало поводом для расследования нарушения законов и обычаев войны.

Война •   •  7191 просмотра
По Изюму ночью россияне ударили "Искандером", ракетный удар повредил памятник архитектуры - прокуратура