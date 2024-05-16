Россия усиливает дезинформационную кампанию против Зеленского - разведка США

Россия усилила свои усилия по дезинформации, чтобы дискредитировать президента Украины Владимира Зеленского и поставить под сомнение его легитимность в последние месяцы, отмечают спецслужбы США, пишет CNN, передает УНН.

Детали

В недавней оценке разведки США, предоставленной CNN, говорится о том, что Россия ухватилась за различные недавние события, чтобы разжечь критику в отношении способностей Зеленского и его места как лидера Украины, сказал в интервью высокопоставленный чиновник администрации Байдена.

Россия распространяла дезинформацию о Зеленском еще до начала войны, но недавние разведывательные данные показывают, что "ее действия точно растут", сказал чиновник.

Разведка указывает, что Россия осветила две основные сферы этого недавнего дезинформационного действия: болезненный уход Украины из города Авдеевка на востоке страны и тот факт, что Украина отложила свои президентские выборы, запланированные на эту весну, из-за войны.

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