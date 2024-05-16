Россия усиливает дезинформационную кампанию против Зеленского - разведка США

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Кабмин должен отстранить от должности и.о. замглавы ГНС Сокура на время расследования уголовного дела против него - нардеп
  •  118656 просмотра

Кабмин должен отстранить от должности и.о. замглавы ГНС Сокура на время расследования уголовного дела против него - нардеп

Эксклюзив
В Yasno объяснили, при каких условиях возможны снова экстренные ограничения света для населения
  •  126526 просмотра

В Yasno объяснили, при каких условиях возможны снова экстренные ограничения света для населения

Эксклюзив
Нардеп Василевская-Смаглюк посоветовала соучредительнице банка "Конкорд" подать в суд на Гетманцева
  •  137067 просмотра

Нардеп Василевская-Смаглюк посоветовала соучредительнице банка "Конкорд" подать в суд на Гетманцева

Эксклюзив
Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист
14 мая 2024, 08:04  •  160290 просмотра

Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист

Эксклюзив
После открытия уголовного дела против и.о. заместителя главы ГНС Сокура есть сомнения относительно возможности занятия им должности - юрист
14 мая 2024, 06:52  •  138688 просмотра

После открытия уголовного дела против и.о. заместителя главы ГНС Сокура есть сомнения относительно возможности занятия им должности - юрист

Эксклюзив
3D-сканирование и аэросъемка: в КНИИСЭ рассказали, как для будущих судов фиксируют последствия разрушений от российской агрессии
13 мая 2024, 12:24  •  157593 просмотра

3D-сканирование и аэросъемка: в КНИИСЭ рассказали, как для будущих судов фиксируют последствия разрушений от российской агрессии

Эксклюзив
Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая
13 мая 2024, 08:18  •  153229 просмотра

Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая

Эксклюзив
И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп
13 мая 2024, 07:52  •  131374 просмотра

И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп

Эксклюзив
В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского
11 мая 2024, 18:06  •  175893 просмотра

В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского

Эксклюзив
Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты
10 мая 2024, 07:29  •  210840 просмотра

Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты

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11 мая 2024, 08:40  •  363311 просмотра
Против и.о. замглавы ГНС Сокура открыто уголовное дело из-за препятствования обеспечению горючим армии

Против и.о. замглавы ГНС Сокура открыто уголовное дело из-за препятствования обеспечению горючим армии

10 мая 2024, 07:39  •  404393 просмотра
Кредитный лабиринт: как вернуть кредит, когда никто в этом не заинтересован и имеет совсем другие планы

Кредитный лабиринт: как вернуть кредит, когда никто в этом не заинтересован и имеет совсем другие планы

10 мая 2024, 06:49  •  402743 просмотра

Россия усиливает дезинформационную кампанию против Зеленского - разведка США

Россия усилила свою дезинформационную кампанию с целью дискредитации президента Украины Владимира Зеленского и подрыва его легитимности, согласно недавней оценке американской разведки.

Война •   •  6659 просмотра
Россия усиливает дезинформационную кампанию против Зеленского - разведка США

С начала суток произошло 140 боевых столкновений - Генштаб

С начала суток украинские войска отбили 140 вражеских обстрелов на многих направлениях, на разных участках фронта продолжаются интенсивные бои.

Война •   •  6391 просмотра
С начала суток произошло 140 боевых столкновений - Генштаб

путин приземлился в Китае

Президент России Владимир Путин прибыл в Китай с двухдневным визитом для встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, что стало его первым зарубежным визитом после переизбрания.

политика •   •  6844 просмотра
путин приземлился в Китае

Зеленский и премьер Португалии обсудили ситуацию на фронте

Зеленский обсудил ситуацию на фронте и попытки России расширить войну с премьер-министром Португалии Черногорией, а также они говорили о Мирном саммите как потенциальном первом шаге к восстановлению справедливого мира.

Война •   •  8278 просмотра
Зеленский и премьер Португалии обсудили ситуацию на фронте

ЕС вводит санкции на еще четыре российских СМИ

ЕС ввел санкции против еще 4 российских СМИ - "Голос Европы", "РИА Новости", "Известия" и "Российская газета", обвинив их в пропаганде, а также запретил финансирование Россией европейских СМИ, неправительственных организаций и политических партий.

политика •   •  8776 просмотра
ЕС вводит санкции на еще четыре российских СМИ

Франция ввела чрезвычайное положение в своей заморской территории - Новой Каледонии

Франция объявила чрезвычайное положение в Новой Каледонии на фоне насилия из-за реформы избирательного законодательства.

Общество •   •  9818 просмотра
Франция ввела чрезвычайное положение в своей заморской территории - Новой Каледонии

Нападавший на Фицо объяснил, почему стрелял в премьер-министра

Юрай Цинтула, нападавший, который стрелял в премьер-министра Словакии Роберта Фицо, объяснил, что он не согласен с политикой правительства, в частности, в отношении свободы слова и предполагаемой ликвидации СМИ и нападений на словацкий телеканал RTVS.

политика •   •  11506 просмотра
Нападавший на Фицо объяснил, почему стрелял в премьер-министра

В Сумской области в результате российских обстрелов 1 погибший, 1 раненый

15 мая россияне 37 раз обстреляли приграничные районы и населенные пункты Сумской области, в результате чего произошло 183 взрыва, одна гражданская женщина погибла, еще один человек получил ранения.

Общество •   •  13556 просмотра
В Сумской области в результате российских обстрелов 1 погибший, 1 раненый

Фицо был расстрелян в упор, появилось еще одно видео покушения

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо был застрелен в упор во время покушения, о чем свидетельствует новое видео, на котором видно, как он приближается к толпе перед тем, как раздаются выстрелы, а его охранники задерживают нападавшего.

политика •   •  15993 просмотра
Фицо был расстрелян в упор, появилось еще одно видео покушения

Грузия не может быть одной ногой в москве, если хочет вступить в ЕС - глава МИД Литвы

Если Грузия хочет остаться на пути в Европейский Союз, она не может быть одной ногой в москве, считает министр иностранных дел Литвы Габриэлиус Ландсбергис.

Новости Мира •   •  15471 просмотра
Грузия не может быть одной ногой в москве, если хочет вступить в ЕС - глава МИД Литвы