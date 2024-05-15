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россия качает тему "переговоров" как торг, переговоры рф нужны лишь для паузы и накопления сил - Центр противодействия дезинформации

россия качает тему "переговоров" как торг, переговоры рф нужны лишь для паузы и накопления сил - Центр противодействия дезинформации

Киев  •  УНН

15 мая 2024, 06:41  •  7007 просмотра

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россия разыгрывает тему "переговоров" как тактику торга, но правда заключается в том, что россии не хватает людей и техники для большого наступления, и их главная надежда - растянуть украинские силы и продвинуться на Востоке, в то время как ключевая задача Украины - выстоять, переговоры рф нужны только для паузы и накопления сил.

россия разыгрывает тему "переговоров" как тактику торга, но правда заключается в том, что россии не хватает людей и техники, и наступление на Харьков и на Сумы - это блеф, он невозможен, только действия в пограничные областей, и их главная надежда - растянуть украинские силы и продвинуться на Востоке, а переговоры рф нужны только для паузы и накопления сил, заявил в среду руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко, пишет УНН.    

Детали

"россия прогнозируемо начинает качать тему "переговоров". Заявление путина о том, что они возможны без вывода российских войск - это торг, и на стол он готов положить пограничье Харьковской области, а также сигналить, мол, если не захотите - пойду в других областях", - отметил Коваленко в Telegram.

Но, по его словам, "правда в том, что у россиян не хватает людей и техники - наступление на Харьков и на Сумы - это блеф, он невозможен, только действия в пограничные областей". "И главная надежда россиян, что растянув наши силы, они пройдут вперед на Востоке", - указал глава ЦПД СНБО.

"Ключевая наша задача - выстоять. Это задача на этот год. Понятно, что никаких переговоров не будет. Переговоры рф нужны только для паузы и накопления сил", - подчеркнул Коваленко.

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Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Войнаполитика
sovet-natsionalnoi-bezopasnosti-i-oboroni-ukrainiСовет национальной безопасности и обороны Украины
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