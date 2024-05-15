путин перед визитом в Пекин поддержал мирный план Китая

Глава кремля владимир путин в интервью, опубликованном утром в среду, заявил, что поддерживает план Китая по мирному урегулированию "украинского кризиса", как Пекин называет войну, заявив, что Пекин полностью понимает, что стоит за ней, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

путин, выступая перед китайским информационным агентством Xinhua перед своим визитом в Пекин на этой неделе, сказал, что россия якобы "остается открытой для диалога и переговоров по решению более чем двухлетнего конфликта", пишет издание.

По словам путина, план Китая и дальнейшие "принципы", обнародованные главой КНР Си Цзиньпином в прошлом месяце, учитывают факторы, лежащие в основе конфликта.

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"Мы положительно оцениваем подход Китая к решению "украинского кризиса", - сказал путин, согласно русскоязычной стенограмме на сайте кремля. - В Пекине действительно понимают его коренные причины и его глобальное геополитическое значение". А дополнительные принципы, изложенные Си Цзиньпином на переговорах с канцлером Германии Олафом Шольцем, были "реалистичными и конструктивными шагами", которые "развивают идею необходимости преодоления менталитета холодной войны".

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