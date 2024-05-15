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путін перед візитом в Пекін підтримав мирний план Китаю

путін перед візитом в Пекін підтримав мирний план Китаю

Київ • УНН

 • 31644 перегляди

путін підтримує план Китаю щодо врегулювання війни в Україні, заявляючи, що Пекін розуміє конфлікт.

Глава кремля володимир путін в інтерв'ю, опублікованому вранці в середу, заявив, що підтримує план Китаю щодо мирного врегулювання "української кризи", як Пекін називає війну, заявивши, що Пекін повністю розуміє, що стоїть за нею, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

путін, виступаючи перед китайським інформаційним агентством Xinhua перед своїм візитом до Пекіна цього тижня, сказав, що росія нібито "залишається відкритою для діалогу та переговорів щодо вирішення більш ніж дворічного конфлікту", пише видання.

За словами путіна, план Китаю та подальші "принципи", оприлюднені главою КНР Сі Цзіньпіном минулого місяця, враховують фактори, що лежать в основі конфлікту.

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"Ми позитивно оцінюємо підхід Китаю до вирішення "української кризи", - сказав путін, згідно з російськомовною стенограмою на сайті кремля. - У Пекіні справді розуміють її корінні причини та її глобальне геополітичне значення". А додаткові принципи, викладені Сі Цзіньпіном на переговорах з канцлером Німеччини Олафом Шольцем, були "реалістичними та конструктивними кроками", які "розвивають ідею необхідності подолання менталітету холодної війни".

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Понад рік тому Пекін оприлюднив документ із 12 пунктів, у якому викладаються загальні принципи припинення війни, але не вдається у конкретику.

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США заявляли, що Китай позиціонує себе як миротворця, але відображає "хибний наратив" росії і не може засудити її вторгнення.

Додаткові принципи Сі Цзіньпіна закликають до "охолодження" ситуації, створення умов для відновлення миру та створення стабільності, а також мінімізації впливу на світову економіку

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Як зазначає видання, "росія розглядає цей конфлікт як боротьбу проти "колективного Заходу", який не взяв до уваги інтереси безпеки москви, сприяючи розширенню НАТО на схід та воєнній активності поблизу своїх кордонів".

росія і Китай проголосили "безмежні" відносини лише за кілька днів до того, як москва розпочала вторгнення в Україну в лютому 2022 року, але Пекін досі уникав надання реальної зброї та боєприпасів для військових зусиль росії.

Боррель: мирний план Зеленського - єдиний, який обговорює міжнародна спільнота18.04.24, 18:07 • 36852 перегляди

Мирний план Президента України Володимира Зеленського передбачає виведення російських військ, відновлення пострадянських кордонів 1991 року та притягнення росії до відповідальності за свої дії.

У червні у Швейцарії заплановано Саміт миру. Але росію не запросили, вона відкинула цю ініціативу як безглузду і заявила, що переговори мають враховувати нові реалії.

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Китай був присутній на деяких підготовчих переговорах до саміту, а Україна доклала величезних зусиль, щоб переконати його взяти участь.

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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