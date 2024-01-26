Україна запросила лідера КНР Сі Цзіньпіна на Глобальний саміт миру у Швейцарії

Україна запросила президента Китайської народної республіки Сі Цзіньпіна до участі у запланованому в Швейцарії "мирному саміті". Про це в інтерв'ю Reuters розповів заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква, передає УНН.

Деталі

Ми, безумовно, запрошуємо Китай взяти участь у саміті на найвищому рівні, на рівні президента Китайської Народної Республіки... Участь Китаю буде для нас дуже важливою. Ми працюємо з китайською стороною. Ми залучаємо наших партнерів у світі, щоб вони донесли до китайської сторони, наскільки важливою є участь у такому саміті - розповів Жовква.

Зазначається, що Швейцарія погодилася прийняти "мирний саміт" щодо України, але дата чи конкретне місце поки не визначені. За словами Жовкви, сторони все ще працюють над деталями.

Ми б хотіли, щоб Китай був залучений до української формули миру - Зеленський

Він також розповів, що Україна хоче обговорити на саміті дорожню карту Формули миру.

Доповнення

У Reuters зауважили, що Китай має тісні зв'язки з росією і утримується від критики її вторгнення в Україну. Водночас Пекін також заявив, що суверенітет і територіальна цілісність усіх країн повинні поважатися, і запропонував допомогу в посередництві у конфлікті.

Нагадаємо

У міністерстві закордонних справ Китаю заявили, що підтримують усі зусилля спрямовані на досягання миру, проте не пояснили, чому Пекін не брав участі у засіданні щодо формули миру в Давосі.