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Ми б хотіли, щоб Китай був залучений до української формули миру - Зеленський

Ми б хотіли, щоб Китай був залучений до української формули миру - Зеленський

Київ • УНН

 • 26200 перегляди

Володимир Зеленський хоче, щоб Китай приєднався до запропонованої Україною формули миру.

Президент України Володимир Зеленський хотів би, щоб Китай долучився до формули миру, яку пропонує Україна. На цьому він наголосив під час спільної пресконференції з президенткою Швейцарії Віолою Амхерд, передає УНН.

"Що стосується Китаю, то він грає велику роль у світі. Ми б дуже хотіли, щоб Китай також був залучений до нашої формули миру. Також залучений до саміту, але ви знаєте, що не все залежить від нашого бажання", - сказав Зеленський.

Президент виразив сподівання, що всі цивілізовані країни будуть залучені до саміту миру.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна та Швейцарія розпочинають підготовку до проведення Глобального саміту миру на рівні лідерів.

Павло Башинський

Павло Башинський

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