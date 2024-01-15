Мы бы хотели, чтобы Китай был привлечен к украинской формуле мира - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский хотел бы, чтобы Китай присоединился к формуле мира, которую предлагает Украина. Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с президентом Швейцарии Виолой Амхерд, передает УНН.

"Что касается Китая, то он играет большую роль в мире. Мы бы очень хотели, чтобы Китай также был вовлечен в нашу формулу мира. Также привлечен к саммиту, но вы знаете, что не все зависит от нашего желания", - сказал Зеленский.

Президент выразил надежду, что все цивилизованные страны будут привлечены к саммиту мира.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина и Швейцария начинают подготовку к проведению Глобального саммита мира на уровне лидеров.