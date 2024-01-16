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Китай не поясняв свою відсутність на засіданні щодо української формули миру в Давосі

Китай не поясняв свою відсутність на засіданні щодо української формули миру в Давосі

Київ • УНН

 • 29387 перегляди

У Міністерстві закордонних справ Китаю не відповіли, чому країна не брала участі у засіданні щодо української формули миру в Давосі 14 січня. Водночас там заявили, що Пекін підтримує "всі зусилля, спрямовані на досягнення миру".

У міністерстві закордонних справ Китаю заявили, що підтримують усі зусилля спрямовані на досягання миру, проте не пояснили, чому Пекін не брав участі у засіданні щодо формули миру в Давосі. Про це повідомило Радіо Свобода, передає УНН.

Після повної ескалації кризи в Україні, Китай підтримує зв’язок із відповідними сторонами, включаючи Україну. Ми продовжуватимемо працювати з міжнародним співтовариством, щоб відігравати конструктивну роль у політичному врегулюванні кризи, і ми вітаємо та підтримуємо всі зусилля, спрямовані на досягнення миру,

– сказала на брифінгу речниця міністерства Мао Нін.

Деталі

За словами китайської речниці, позиція Китаю щодо "кризи в Україні" послідовна, чітка та зосереджена на сприянні переговорам про мир.

Водночас на питання про те, чи просила Україна про зустріч президента Володимира Зеленського та очільника китайської делегації Лі Цяна в Давосі, Мао Нін зазначила, що такої інформації у неї немає.

Нагадаємо

14 січня в Давосі розпочалася четверта зустріч радників з нацбезпеки щодо української Формули миру.

Проте представник Китаю на заході так і не з’явився.Згодом глава Офісу президента України Андрій Єрмак наголосив на важливості присутності Китаю у мирних переговорах щодо врегулювання українсько-російської війни.

Результати зустрічі в Давосі: Швейцарія та Україна підписали комюніке щодо безпеки15.01.24, 15:59 • 67625 переглядiв

Ганна Оніщенко

Ганна Оніщенко

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