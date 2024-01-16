Китай не объяснял свое отсутствие на заседании по украинской формуле мира в Давосе

В министерстве иностранных дел Китая заявили, что поддерживают все усилия, направленные на достижение мира, однако не объяснили, почему Пекин не участвовал в заседании по формуле мира в Давосе. Об этом сообщило Радио Свобода, передает УНН.

После полной эскалации кризиса в Украине, Китай поддерживает связь с соответствующими сторонами, включая Украину. Мы будем продолжать работать с международным сообществом, чтобы играть конструктивную роль в политическом урегулировании кризиса, и мы приветствуем и поддерживаем все усилия, направленные на достижение мира, - сказала на брифинге пресс-секретарь министерства Мао Нин.

Детали

По словам китайского спикера, позиция Китая по "кризису в Украине" последовательная, четкая и сосредоточена на содействии переговорам о мире.

В то же время на вопрос о том, просила ли Украина о встрече президента Владимира Зеленского и главы китайской делегации Ли Цяна в Давосе, Мао Нин отметила, что такой информации у нее нет.

Напомним

14 января в Давосе началась четвертая встреча советников по нацбезопасности относительно украинской Формулы мира.



Однако представитель Китая на мероприятии так и не появился, впоследствии глава Офиса президента Украины Андрей Ермак отметил важность присутствия Китая в мирных переговорах по урегулированию украинско-российской войны.



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