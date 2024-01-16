Китай не объяснял свое отсутствие на заседании по украинской формуле мира в Давосе
В Министерстве иностранных дел Китая не ответили, почему страна не участвовала в заседании по украинской формуле мира в Давосе 14 января. В то же время там заявили, что Пекин поддерживает "все усилия, направленные на достижение мира".
Британская разведка: россияне любой ценой стремятся окружить Авдеевку
Несмотря на попытки россии, окружение Авдеевки маловероятно, говорится в отчете Министерства обороны Великобритании. В отчете также подчеркивается ограниченность территориального успеха оккупантов, достигнутого значительной ценой.
В Украине возможен дефицит электроэнергии, под вражеский обстрел попала ТЭС в Донецкой области - энергетики
Несмотря на высокое потребление электроэнергии в Украине, ее производство пока является достаточным, при этом есть планы по импорту электроэнергии. Однако, возможен дефицит электричества
Зеленский в Давосе получит послание от Байдена с призывом перейти к обороне - СМИ
Президент США Джо Байден через своего советника по национальной безопасности намерен передать президенту Украины Зеленскому послание, в котором призывает перейти от наступления к обороне в войне, пишет обозреватель Bloomberg в своей колонке.
В 2023 году инфляция затормозила бум продаж шампанского в мире
После рекордного года продаж в 2022 году, в 2023 году продажи шампанского упали на 8,2% до 299 миллионов бутылок. Комитет французских домов шампанского объясняет это высокой инфляцией и большими запасами, которые дистрибьюторы имели с 2022 года.
Правительство Румынии достигло соглашения с протестующими фермерами, которые блокировали границу с Украиной - СМИ
Министерство сельского хозяйства Румынии достигло соглашения с протестующими фермерами, которые блокируют границу с Украиной, удовлетворив 13 требований. Однако протесты могут продолжиться, поскольку необходимы дальнейшие переговоры.
Брюссель проверяет поставки оружия в Украину странами ЕС после жалоб - FT
ЕС проводит аудит военной помощи, предоставляемой Украине странами-членами, на фоне обвинений в том, что некоторые страны не предоставляют столько, сколько могли бы. Аудит происходит в то время, как Брюссель и Вашингтон пытаются договориться о предоставлении новой финансовой помощи Украине.
На фоне последних санкций США: китайские банки отказываются финансировать рф
После новых санкций США против россии китайские государственные банки ужесточают ограничения на финансирование российских клиентов, в частности прекращают предоставлять любые финансовые услуги российским военным.
Костин встретился с Генпрокурором Польши: обсудили сотрудничество в расследовании военных преступлений рф
Генпрокурор Украины Андрей Костин встретился в Варшаве со своим польским коллегой министром юстиции - генеральным прокурором РП Адамом Боднаром. Стороны обсудили в частности сотрудничество в сфере расследования российских военных преступлений.
россия держит в Черном море один ракетоноситель до 8 "Калибров"
россия разместила в Черном море пять кораблей, в том числе ракетоноситель, оснащенный ракетами "Калибр".