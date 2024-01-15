Китай має бути присутнім за столом переговорів щодо "формули миру" – Єрмак
Київ • УНН
Андрій Єрмак наголосив на важливості присутності Китаю у мирних переговорах щодо врегулювання українсько-російської війни. Результати зустрічі в Давосі свідчать про необхідність розширення співпраці.
Важливо, щоб за столом переговорів щодо "формули миру", покликаної покласти край війні між Україною та Росією, був присутній Китай. Про це заявив глава Офісу президента України Андрій Єрмак після зустрічі у Давосі, передає УНН.
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Відповідаючи на запитання, чи зустрінеться президент України Володимир Зеленський з прем'єром Китаю Лі Цянем у рамках Всесвітнього економічного форуму, Єрмак сказав: "Побачимо".
За словами Єрмака, в ході недільної зустрічі радників з національної безпеки, в якій брали участь представники більш ніж 80 представників країн та міжнародних організацій, ніхто не питав його про будь-які територіальні поступки.
У понеділок Зеленський прибуває до Берна, щоб зустрітися з президентом Швейцарської Конфедерації Віолою Амхерд.
Федеральний радник Швейцарії Іньяціо Кассіс, який був присутній на недільних обговореннях, наголосив, виступаючи на прес-конференції, що "необхідно зробити все, щоб припинити цю війну".
Китай відіграє важливу роль. Ми маємо знайти шляхи співпраці з Китаєм у цьому питанні
Він також наголосив на потенційно важливій ролі таких країн, як Бразилія, Індія та ПАР.
Китай готовий підтримати Україну та росію у досягненні миру22.09.23, 03:53 • 174875 переглядiв