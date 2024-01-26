Украина пригласила лидера КНР Си Цзиньпина на Глобальный саммит мира в Швейцарии

Эксклюзив
Гетманцев хочет дожать бизнес, и ему не важно, чем это обернется для государства - Южанина
  •  74562 просмотра

Гетманцев хочет дожать бизнес, и ему не важно, чем это обернется для государства - Южанина

Эксклюзив
Минобороны поступило правильно и принципиально, что разорвало сомнительные контракты с фирмами Гринкевичей - эксперт
  •  107390 просмотра

Минобороны поступило правильно и принципиально, что разорвало сомнительные контракты с фирмами Гринкевичей - эксперт

Эксклюзив
Объективное расследование злоупотреблений в Нацбанке продемонстрирует верховенство права в Украине - нардеп
  •  118416 просмотра

Объективное расследование злоупотреблений в Нацбанке продемонстрирует верховенство права в Украине - нардеп

Эксклюзив
Сбой в работе системы "Шлях": Госпогранслужба заявила, что пока что увеличения очередей нет
25 январь 2024, 11:09  •  156757 просмотра

Сбой в работе системы "Шлях": Госпогранслужба заявила, что пока что увеличения очередей нет

Эксклюзив
Сбор заявок, их обработка, определение сумм компенсаций: в Совете Европы рассказали, как будет работать механизм Реестра убытков, нанесенных агрессией рф против Украины
25 январь 2024, 08:30  •  183071 просмотра

Сбор заявок, их обработка, определение сумм компенсаций: в Совете Европы рассказали, как будет работать механизм Реестра убытков, нанесенных агрессией рф против Украины

Эксклюзив
Гетманцев дает достаточно инструментов для того, чтобы налоговики чувствовали себя "хозяевами жизни" и создавали проблемы бизнесу - эксперт
25 январь 2024, 07:44  •  179289 просмотра

Гетманцев дает достаточно инструментов для того, чтобы налоговики чувствовали себя "хозяевами жизни" и создавали проблемы бизнесу - эксперт

Эксклюзив
Требования раскрыть банковскую тайну от ликвидатора банка является нарушением закона - эксперт
24 январь 2024, 16:30  •  192855 просмотра

Требования раскрыть банковскую тайну от ликвидатора банка является нарушением закона - эксперт

Эксклюзив
На какие критерии Украина будет обращать внимание во время избирательной кампании нового Генсека Совета Европы
24 январь 2024, 15:41  •  196747 просмотра

На какие критерии Украина будет обращать внимание во время избирательной кампании нового Генсека Совета Европы

Эксклюзив
Налоговики не имели права начислять НДС на финансовые операции и комиссионные доходы банка "Конкорд" - эксперт
24 январь 2024, 14:05  •  168392 просмотра

Налоговики не имели права начислять НДС на финансовые операции и комиссионные доходы банка "Конкорд" - эксперт

Эксклюзив
ВККС должна провести проверку публичной информации о судьях ВС в рамках их квалификационного оценивания - эксперт
24 январь 2024, 12:17  •  155897 просмотра

ВККС должна провести проверку публичной информации о судьях ВС в рамках их квалификационного оценивания - эксперт

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...Loading...
Новости по теме

Украина пригласила лидера КНР Си Цзиньпина на Глобальный саммит мира в Швейцарии

Киев пригласил президента Китая Си Цзиньпина на мирный саммит по Украине, который планируется провести в Швейцарии.

Политика •   •  13484 просмотра
Украина пригласила лидера КНР Си Цзиньпина на Глобальный саммит мира в Швейцарии

Арахамия предлагал президенту раскрыть данные о потерях среди военных, чтобы повысить темпы мобилизации

Глава фракции "Слуга народа" предлагал президенту Украины Владимиру Зеленскому обнародовать реальные военные потери для ускорения мобилизации, поскольку фактические потери ниже публичных оценок: они гораздо меньше, чем 100 тысяч человек.

Политика •   •  13611 просмотра
Арахамия предлагал президенту раскрыть данные о потерях среди военных, чтобы повысить темпы мобилизации

ЕС готовится исключить соглашение с рф по транзиту газа через Украину - Bloomberg

ЕС готовится к варианту не продлевать соглашение о транзите газа с россией через Украину, когда оно закончится в конце года. План будет официально представлен в марте.

Экономика •   •  14612 просмотра
ЕС готовится исключить соглашение с рф по транзиту газа через Украину - Bloomberg

На Днепропетровщине разоблачены 17 участников "Белого братства", которые зарабатывали 50 млн грн в год на наркотиках

Украинские правоохранители обезвредили наркогруппировку "Белое братство", годовая прибыль которой составляла 50 миллионов гривен (1,8 миллиона долларов). В результате операции было проведено 17 арестов, конфисковано наркотики и оружие, а подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы.

Криминал и ЧП •   •  12647 просмотра
На Днепропетровщине разоблачены 17 участников "Белого братства", которые зарабатывали 50 млн грн в год на наркотиках

Полиция Бельгии нашла более 50 пакетов кокаина в офисе министра образования Валлонии

Бельгийская полиция нашла более 50 мешков кокаина в офисе министра образования Валлонии Каролины Дезир. Одного сотрудника арестовали, еще восьмерых подозревают в незаконном обороте и хранении наркотиков.

Новости Мира •   •  11419 просмотра
Полиция Бельгии нашла более 50 пакетов кокаина в офисе министра образования Валлонии

На пенсии в январе уже направили почти 58 млрд грн

Украина завершила финансирование пенсий за январь 2024 года, выделив 57,8 миллиарда гривен. Большая часть этой суммы - 48,2 млрд грн - была выплачена через уполномоченные банки.

Общество •   •  16792 просмотра
На пенсии в январе уже направили почти 58 млрд грн

Суд перенес рассмотрение апелляционной жалобы на меру пресечения Роману Гринкевичу

Апелляционный суд Киева перенес рассмотрение апелляции Романа Гринкевича на меру пресечения по делу о сделке с одеждой для ВСУ на 1 миллиард гривен.

Криминал и ЧП •   •  12051 просмотра
Суд перенес рассмотрение апелляционной жалобы на меру пресечения Роману Гринкевичу

На оккупированной россиянами ЗАЭС истекает срок эксплуатации ядерного топлива

На всех шести реакторах оккупированной Запорожской атомной электростанции заканчивается срок годности ядерного топлива, что может привести к радиационной аварии.

Война •   •  15287 просмотра
На оккупированной россиянами ЗАЭС истекает срок эксплуатации ядерного топлива

россия решила усилить границу пограничниками фсб - ГУР

По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, россия хочет пограничниками фсб усилить границу с Украиной. Эта информация была обнаружена в перехваченном телефонном разговоре между двумя российскими военнослужащими.

Война •   •  14809 просмотра
россия решила усилить границу пограничниками фсб - ГУР

В Единую базу иностранных компонентов в оружии добавили 70 компонентов российского разведывательного беспилотника "Гранат-4"

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) добавило 70 компонентов российского разведывательного беспилотника "Гранат-4" в свою Единую базу данных иностранных составляющих вооружений, подчеркнув зависимость россии от деталей иностранного производства для своей военной техники. Сейчас база данных содержит почти 3 000 иностранных деталей, используемых в российском и иранском оружии.

Война •   •  15442 просмотра
В Единую базу иностранных компонентов в оружии добавили 70 компонентов российского разведывательного беспилотника "Гранат-4"