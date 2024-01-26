Украина пригласила лидера КНР Си Цзиньпина на Глобальный саммит мира в Швейцарии

Украина пригласила президента Китайской народной республики Си Цзиньпина к участию в запланированном в Швейцарии "мирном саммите". Об этом в интервью Reuters рассказал заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква, передает УНН.

Детали

Мы, безусловно, приглашаем Китай принять участие в саммите на самом высоком уровне, на уровне президента Китайской Народной Республики... Участие Китая будет для нас очень важным. Мы работаем с китайской стороной. Мы привлекаем наших партнёров в мире, чтобы они донесли до китайской стороны, насколько важно участие в таком саммите - рассказал Жовква.

Отмечается, что Швейцария согласилась принять "мирный саммит" по Украине, но дата или конкретное место пока не определены. По словам Жовквы, стороны все еще работают над деталями.

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Он также рассказал, что Украина хочет обсудить на саммите дорожную карту Формулы мира.

Дополнение

В Reuters отметили, что Китай имеет тесные связи с Россией и воздерживается от критики ее вторжения в Украину. В то же время Пекин также заявил, что суверенитет и территориальная целостность всех стран должны уважаться, и предложил помощь в посредничестве в конфликте.

Напомним,

В министерстве иностранных дел Китая заявили, что поддерживают все усилия, направленные на достижение мира, однако не объяснили, почему Пекин не участвовал в заседании по формуле мира в Давосе.