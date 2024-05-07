Сі Цзіньпін: Китай "енергійно" працював над просуванням мирних переговорів щодо України
Київ • УНН
Президент Китаю Сі Цзіньпін наголосив, що Китай постійно підтримував мирні переговори в Україні, відтак не має причетності до української кризи.
Сі Цзіньпін поінформував, що Китай весь час "енергійно" працював над сприянням мирних переговорів в Україні та заявив, що Китай не має причетності до української кризи. Про це повідомляє The Guardian, передає УНН.
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За інформацією китайських ЗМІ, у понеділок Президент Китаю Сі Цзіньпін підкреслив, що Китай постійно активно працював над сприянням мирним переговорам в Україні.
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Також під час тристоронньої зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном та президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн у Єлисейському палаці в Парижі, Сі заявив, що Китай не є стороною у виникненні української кризи і не має причетності до неї.
Сі Цзіньпін провів переговори з Макроном та фон дер Ляєн: голова Єврокомісії говорила про війну рф проти України06.05.24, 13:12 • 21201 перегляд