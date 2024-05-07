Си Цзиньпин: Китай "энергично" работал над продвижением мирных переговоров по Украине

Си Цзиньпин сообщил, что Китай все время "энергично" работал над содействием мирных переговоров в Украине и заявил, что Китай не имеет причастности к украинскому кризису. Об этом сообщает The Guardian, передает УНН.

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По информации китайских СМИ, в понедельник Президент Китая Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай постоянно активно работал над содействием мирным переговорам в Украине.

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Также во время трехсторонней встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в Елисейском дворце в Париже, Си заявил, что Китай не является стороной в возникновении украинского кризиса и не имеет причастности к нему.

Си Цзиньпин провел переговоры с Макроном и фон дер Ляйен: глава Еврокомиссии говорила о войне рф против Украины