Зеленский заявил, что Китай действительно может помочь восстановить справедливый мир для Украины

Президент Владимир Зеленский поблагодарил канцлера Германии Олафа Шольца за лидерство и соответствующую международную коммуникацию - за сигналы, которые мы услышали из Пекина. Также он заявил, что Китай действительно может помочь восстановить справедливый мир для Украины. Об этом сообщил в видеообращении, передает УНН.

Я хочу отдельно поблагодарить сейчас за усилия Олафа, господина канцлера Германии, за лидерство и соответствующую международную коммуникацию - за сигналы, которые мы услышали из Пекина. Китай действительно может помочь восстановить справедливый мир для Украины, стабильность в международных отношениях. - сказал Зеленский.

Он отметил, что Саммит в Швейцарии дает реальный шанс всем нам, чтобы Устав ООН, его цели и принципы действительно заработали.

Дополнение

Глава Китая Си Цзиньпин во время переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцом в Пекине заявил, что Китай поддерживает проведение "в надлежащее время" международной мирной конференции, но признанной как Украиной, так и Россией.

Впоследствии стало известно, что канцлер Германии Олаф Шольц попросил председателя Китая Си Цзиньпиня повлиять на Россию, чтобы российский диктатор Владимир Путин наконец прекратил войну против Украины.