Боррель: мирный план Зеленского - единственный, который обсуждает международное сообщество

Мирный план Президента Украины Владимира Зеленского является единственным обсуждаемым международным сообществом. Конечно, потом придется дискутировать с Россией, которая является агрессором - не нужно забывать об этом. При этом международное сообщество должно сказать, как мы видим конец этой войны. Такое мнение высказал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по прибытию на встречу глав МИД стран G7, пишет УНН.

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Верховного представителя ЕС спросили об оценке швейцарской мирной конференции для Украины в июне, и чего он от нее ожидает, учитывая то, что Россия не участвует.

Единственный план - это (мирный) план (президента Владимира) Зеленского. Другого нет. Сначала было много планов - китайский, бразильский, латиноамериканский, африканский. Все они исчезли, единственный, который сохраняет динамику и обсуждается международным сообществом, - это План, представленный Зеленским. И международное сообщество должно показать, как мы видим конец этой войны. Конечно, потом надо будет дискуссии с Россией, которая является агрессором - не забывайте об этом. Не забывайте об этом: есть агрессор и сторона, которая подвергается агрессии. Сторона, которая подвергается агрессии, пытается защитить себя. Международное сообщество должно сказать, как мы видим конец этой войны - отметил Боррель.

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