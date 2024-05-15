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росія качає тему "перемовин" як торг, переговори рф потрібні лише для паузи і накопичення сил - Центр протидії дезінформації

росія качає тему "перемовин" як торг, переговори рф потрібні лише для паузи і накопичення сил - Центр протидії дезінформації

Київ • УНН

 • 25618 перегляди

росія розігрує тему "переговорів" як тактику торгу, але правда полягає в тому, що росії не вистачає людей і техніки для великого наступу, і їхня головна надія - розтягнути українські сили і просунутися на Сході, в той час як ключове завдання України - вистояти, перемовини рф потрібні тільки для паузи і накопичення сил.

росія розігрує тему "переговорів" як тактику торгу, але правда полягає в тому, що росії не вистачає людей і техніки, і наступ на Харків і на Суми - це блеф, він неможливий, тільки дії в прикордонні областей, і їхня головна надія - розтягнути українські сили і просунутися на Сході, а перемовини рф потрібні тільки для паузи і накопичення сил, заявив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко, пише УНН.

Деталі

"росія прогнозовано починає качати тему "перемовин". Заява путіна про те, що вони можливі без виведення російських військ - це торг, і на стіл він готовий покласти прикордоння Харківщини, а також сигналити, мовляв, якщо не захочете - піду в інших областях", - зазначив Коваленко у Telegram.

Але, з його слів, "правда в тому, що у росіян бракує людей та техніки - наступ на Харків і на Суми - це блеф, він неможливий, тільки дії в прикордонні областей". "І головна надія росіян, що розтягнувши наші сили, вони пройдуть вперед на Сході", - вказав голова ЦПД РНБО.

"Ключова наша задача - вистояти. Це завдання на цей рік. Зрозуміло, що ніяких переговорів не буде. Перемовини рф потрібні тільки для паузи і накопичення сил", - наголосив Коваленко.

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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