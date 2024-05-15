росія качає тему "перемовин" як торг, переговори рф потрібні лише для паузи і накопичення сил - Центр протидії дезінформації

росія розігрує тему "переговорів" як тактику торгу, але правда полягає в тому, що росії не вистачає людей і техніки, і наступ на Харків і на Суми - це блеф, він неможливий, тільки дії в прикордонні областей, і їхня головна надія - розтягнути українські сили і просунутися на Сході, а перемовини рф потрібні тільки для паузи і накопичення сил, заявив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко, пише УНН.

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"росія прогнозовано починає качати тему "перемовин". Заява путіна про те, що вони можливі без виведення російських військ - це торг, і на стіл він готовий покласти прикордоння Харківщини, а також сигналити, мовляв, якщо не захочете - піду в інших областях", - зазначив Коваленко у Telegram.

Але, з його слів, "правда в тому, що у росіян бракує людей та техніки - наступ на Харків і на Суми - це блеф, він неможливий, тільки дії в прикордонні областей". "І головна надія росіян, що розтягнувши наші сили, вони пройдуть вперед на Сході", - вказав голова ЦПД РНБО.

"Ключова наша задача - вистояти. Це завдання на цей рік. Зрозуміло, що ніяких переговорів не буде. Перемовини рф потрібні тільки для паузи і накопичення сил", - наголосив Коваленко.

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