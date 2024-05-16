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Росія посилює дезінформаційну кампанію проти Зеленського – розвідка США

Росія посилює дезінформаційну кампанію проти Зеленського – розвідка США

Київ • УНН

 • 28614 перегляди

Росія посилила свою дезінформаційну кампанію з метою дискредитації президента України Володимира Зеленського та підриву його легітимності, згідно з нещодавньою оцінкою американської розвідки.

Росія посилила свої зусилля з дезінформації, щоб дискредитувати  президента України Володимира Зеленського  та поставити під сумнів його легітимність в останні місяці, зазначають спецслужби США, пише CNN, передає УНН.

Деталі

У нещодавній оцінці розвідки США, наданій CNN, йдеться про те, що Росія вхопилася за різні нещодавні події, щоб розпалити критику щодо здібностей Зеленського та його місця як лідера України, сказав в інтерв’ю високопоставлений чиновник адміністрації Байдена.

Росія поширювала дезінформацію про Зеленського ще до початку війни, але нещодавні розвідувальні дані показують, що "її дії точно зростають", сказав чиновник.

Розвідка вказує, що Росія висвітлила дві основні сфери цієї недавньої дезінформаційної дії:  болісний відхід України  з міста Авдіївка на сході країни та той факт, що Україна відклала свої президентські вибори, заплановані на цю весну, через війну.

росія качає тему "перемовин" як торг, переговори рф потрібні лише для паузи і накопичення сил - Центр протидії дезінформації15.05.24, 09:41 • 25618 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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